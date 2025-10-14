Samsung Odyssey G7 G75F ima VA panel dijagonale od 37'' i 165 Hz stopu osvježavanja

Atraktivan dizajn i neobična dimenzija izdvajaju ovaj zakrivljeni gaming monitor koji donosi 4K rezoluciju i 165 Hz refresh rate te dobru opremljenost, ali i relativno visoku cijenu za VA model

Bug.hr utorak, 14. listopada 2025. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Samsung Odyssey G7 G75F (LS37FG750EUXEN)
Ekran 37'' (3.840.2.160) / 165 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje VA
Kontrast/Svjetlina 3000:1/ 350 cd/m2
Vrijeme odziva 1 ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPOrt 1.4, 3 x USB, 3,5 mm

Samsung je sa svojom Odyssey serijom gaming monitora pokrio velik broj mogućih scenarija i niša. Na prvu, radi se o VA monitoru 4K rezolucije i solidnom stopom osvježavanja panela od 165 Hz. Ono po čemu odskače je kombinacija tih specifikacija i neobične dijagonale od 37'', što je prilično jedinstveno i na našem tržištu nema baš VA modela 4K rezolucije i dijagonale od oko 38''. Sam dizajn je vrlo atraktivan i dostojan je OLED konkurencije koja se doduše ne može naći u ovoj veličini i rezoluciji za istu cijenu. Samsung Odyssey G7 G75F na našem se tržištu može pronaći za ispod 800 eura.

Samsung Odyssey G7 G75F ima faktor zakrivljenosti od 1000R
Samsung Odyssey G7 G75F ima faktor zakrivljenosti od 1000R

Monitor stoji na crnoj peterokutnoj bazi oštrih rubova iz koje se uzdiže robustan stalak. Glavna odlika dizajna je zakrivljenost ekrana od 1000R, a unatoč tome je Samsung uspio ugraditi tanke rubove oko ekrana. I prednja i stražnja strana su crne, s tim da oko hvatišta ekrana dolazi RGB LED krug koji putem CoreSync i CoreLighting+ tehnologijama projicira boje igre na zaslonu iza sebe. Od ergonomskih mogućnosti moguća su podešenja po visini, zakretanje za 20 stupnjeva i naginjanje naprijed ili natrag za 5 odnosno 20 stupnjeva.

Monitor ima VA panel 4K rezolucije sa stopom osvježavanja panela od 165 Hz i odzivom od 1 ms
Monitor ima VA panel 4K rezolucije sa stopom osvježavanja panela od 165 Hz i odzivom od 1 ms

 Samsung Odyssey G7 G75F dolazi s VA panelom rezolucije 3840 x 2160 točaka i stopom osvježavanja panela od 165 Hz. Podržan je AMD FreeSync Premium Pro, a monitor podržava i HDR prikaz te dolazi s VESA DisplayHDR 600 certifikatom, pa je osnovna svjetlina od 350 cd/m2 nešto viša u HDR načinu. Monitor pokriva 99% sRGB i 90% DCI-P3 spektra, pa se uz igranje može koristiti i za poslovne namjene, iako bi ove vrijednosti mogle biti više za kreativne profesionalce. Odyssey G7 G75F dolazi u dvije moguće veličine, ovoj 37'' i u varijanti od 40''.

Svi konektori smješteni su straga ispod CorySync kruga i izdvajaju se dva USB A, USB B, dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i 3,5 mm audio konektor. Monitor ne dolazi sa zvučnicima. Ukupno se radi o atraktivno dizajniranom modelu koji spaja dijagonalu od 37 inča, VA panel 4K rezolucije i relativno visok refresh rate. Iako je prilično dobro opremljen, cijena je prilično visoka za ovu tehnologiju ekrana.



