OnePlus 15T ima bateriju od 7.500 mAh u kompaktnom kućištu

Iako OnePlus 15T još nije potvrđen za europsko tržište, mogao bi biti zanimljiv onima koji traže jake, kompaktne mobitele s velikim kapacitetom baterije

SPECIFIKACIJE Ekran 6,32" AMOLED, 1.216 × 2.640 piksela (~460 PPI), 165 Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nita (tipično), 1.800 nita (HBM), do 3.600 nita vršno, 3840 Hz PWM, Crystal Shield Glass Čip Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm, 8 jezgri) RAM / Memorija 12 GB / 256 GB, 16 GB / 256 GB, 12 GB / 512 GB, 16 GB / 512 GB, 16 GB / 1 TB (UFS 4.1) Stražnje kamere 50 MP (f/1.8, 24 mm, 1/1.56", multi-directional PDAF, OIS) + 50 MP telefoto (f/2.8, 85 mm, 3,5x optički zum, PDAF, OIS) Prednja kamera 16 MP (f/2.4), HDR, panorama, 1080p@30fps Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11ax / Bluetooth 5.4 Baterija 7.500 mAh (Si/C), 100W žično punjenje, 50W bežično punjenje, 55W PPS, 18W PD/QC, 10W obrnuto punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C (USB 2.0, OTG) Dimenzije i masa 150,6 × 71,8 × 8,4 mm / 194 g Operacijski sustav Android 16 (ColorOS 16) Datum predstavljanja 24. ožujka 2026.

OnePlus 15T dolazi kao izravan nasljednik prošlogodišnjeg OnePlus 13T modela uz značajne nadogradnje, zadržavajući pritom kompaktne dimenzije prethodnog modela koje će se svidjeti onima kojima je standardni OnePlus 15 možda prevelik.

Naime, OnePlus 15T tako ima 6,32-inčni AMOLED zaslon rezolucije 1.216 x 2.640, ali sada s bržom frekvencijom osvježavanja od 165 Hz, što će se moći iskoristiti u nekim igrama. Vršna lokalna svjetlina doseže visokih 3.600 nita, a u zaslon je inače integrirana prednja kamera od 16 MP, kao i ultrazvučni čitač otisak prsta.

Korisna je i unaprijeđena zaštita od prodora vode i prašine, s certifikatima iP68/IP69K, što znači da bi OnePlus 15T trebao izdržati mlazove vruće i hladne vode pod visokim tlakom, kao i uranjanje do 1,5 metra dubine tijekom 30 minute. To, naravno, vrijedi za slatku vodu.

Mobitel pogoni Qualcommov aktualni flagship SoC, Snapdragon 8 Elite Gen 5, uparen s do 16 GB LPDDR5X Ultra RAM-a i do 1 TB brze UFS 4.1 pohrane. Prema ovakvoj kombinaciji specifikacija, performanse u igrama i rješavanju čak i zahtjevnijih zadataka, ne bi trebale predstavljati nikakav problem.

OnePlus je i ovoga puta ostao pri konfiguraciji s dvije kamere od 50 MP. Glavni senzor dolazi sa Sonyjevim 1/1,56-inčnim senzorom i optičkom stabilizacijom slike (OIS), a pridružuje mu se periskopska telefoto kamera s 3,5x optičkim zumom, također uz OIS i do 7x zum bez gubitka kvalitete. Video mogućnosti uključuju snimanje u 8K rezoluciji pri 60 FPS-a, kao i 4K pri 120 FPS-a, uz podršku za Dolby Vision.

Ono što će se sigurno svima svidjeti je Si-C baterija kapaciteta 7.500 mAh s bržim 100-vatnim žičnim i 50-vatnim bežičnim punjenjem. Softversku stranu pokriva pak ColorOS 16 temeljen na Androidu 16, uz Oppov paket AI značajki.

OnePlus 15T za sada nije potvrđen za tržišta izvan Kine, no postoji realna šansa da će ga OnePlus izbaciti na europsko tržište pod drugim nazivom. Cijena u Kini za osnovni model počinje od 625 dolara.