LG proširuje ponudu igraćim monitorima s 5K rezolucijom i AI obradom slike

LG je uoči početka CES-a predstavio novu liniju igraćih monitora visokog ranga, UltraGear Evo, s naglaskom na 5K rezoluciju, visoke frekvencije osvježavanja i napredne AI funkcije koje dio obrade prebacuju izravno na sam zaslon.

Za sada linija sadržava tri modela. Najzanimljiviji među njima je 39-inčni OLED monitor oznake 39GX950B, koji uz AI upscaling na 5K nudi i algoritme za optimizaciju scene i zvuka. Monitor podržava prebacivanje između standardne rezolucije pri 165 Hz i WFHD rezolucije pri 330 Hz, uz izuzetno brzo vrijeme odziva od 0,03 ms. Riječ je o zakrivljenom zaslonu s omjerom stranica 21:9.

Foto: LG

Drugi model u ponudi je 27-inčni MiniLED 27GM950B, koji se ističe naprednom kontrolom bloominga zahvaljujući 2.304 zone lokalnog zatamnjenja. LG ističe da takvo rješenje omogućuje očuvanje detalja u svijetlim i tamnim scenama. Monitor podržava AI povećanje rezolucije na 5K, frekvenciju osvježavanja od 165 Hz pri 5K i 330 Hz pri QHD rezoluciji, uz vrijeme odziva od 1 ms i vršnu svjetlinu od 1.250 nita.

Foto: LG

Ponudu zaokružuje 52-inčni igraći monitor velikog formata, model 52G930B. Ima 5K rezoluciju i nudi frekvenciju osvježavanja od 240 Hz i izraženu zakrivljenost od 1000R, što će se zasigurno svidjeti onima koji često igraju simulacije letenja ili utrkivanja.

Foto: LG

LG još uvijek nije otkrio informacije o dostupnosti i cijenama novih monitora. Više o monitorima pročitajte u službenom priopćenju proizvođača.