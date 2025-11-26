Titan Army G27P8 je 27'' QD-OLED monitor s 240 Hz za ispod 500 eura
Titan Army je kineski proizvođač koji je na našem tržištu od srpnja i među brojnim dostupnim modelima jedan od zanimljivijih je QD-OLED monitor 1440p rezolucije i visoke stope osvježavanja ekrana koji značajno spušta cjenovnu granicu ove tehnologije
|SPECIFIKACIJE – Titan Army G27P8
|Ekran
|27'' (2560 x 1440) / 240 Hz
|Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje
|QD-OLED
|Kontrast/Svjetlina
|1.500.000:1/ 250 cd/m2 (1000 cd/m2 peak)
|Vrijeme odziva
|0,03 ms (GTG)
|Kutovi gledanja (hor./vert.)
|178 / 178°
|Konektori
|2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 3.5 mm
U srpnju smo pisali o dolasku branda Titan Army na domaće tržište, a ovaj se kineski proizvođač pokušava istaknuti širokom ponudom IPS i modela s mini LED pozadinskim osvjetljenjem, a model G27P8 predstavlja high-end model s QD-OLED panelom. Ono po čemu se monitor najviše ističe je kombinacija napredne tehnologije prikaza i pristupačne cijene, tako ovaj model možete pronaći na domaćem tržištu za ispod 500 eura.
G27P8 serija inspirirana je cyberpunk dizajnom, a to se najviše vidi straga gdje se kućište sa zanimljivim detaljima Army Aurora osvjetljenja naslanja na vrlo tanak OLED panel. Ambijentalno osvjetljenje smješteno je na rubovima kućišta i oko hvatišta robusnog stalka. Monitor stoji na bazi u obliku tronošca, dok je s prednje stane relativno tanak okvir oko panela. Joystick je smješten ispod donje stranice, a svi konektori straga i tu su dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i 3,5 mm audio priključak. Dodatni detalji uključuju sklopivi metalni držač za slušalice i metalni vodič za kablove na stalku. Titan Army omogućio je i cijeli set ergonomskih mogućnosti, pa možete podešavati po visini, naginjati i zakretati te staviti u pivot način.
Ipak, glavna priča je treća generacija QD-OLED panela i ovaj monitor ima sve prednosti OLED tehnologije u vidu ogromnog kontrasta, prikaza crne, ali i visoke vršne svjetline od 1000 cd/m2. Te mu karakteristike omogućuju prikaz HDR-a i G27P8 stiže s DisplayHDR True Black 400 standardom. Osim toga, Titan Army G27P8 pokriva 99% DCI-P3 i Adobe RGB te 100% sRGB spektra.
Unatoč tome, s dijagonalom od 27'' i rezolucijom od 2560 x 1440 točaka neće imati dovoljnu gustoću piksela za kreativne profesionalce. To i nije prevelik nedostatak, s obzirom na njegovu primarnu gaming namjenu, a u tome pogledu osim brzog odziva od ispod 1 milisekunde i visoke stope osvježavanja panela od 240 Hz, monitor podržava AMD FreeSync i kompatibilnost s Nvidia G-Sync tehnologijom.
Budući da se Titan Army reklamira kao e-sports brend, ne čudi Dual Gaming mod koji omogćuje brzo prebacivanje vidljivog ekrana na 25''. Tu je i mod za konzole s podrškom za HDR, VRR i ALLM uz 120 Hz. Od gaming opcija, nude se AI nišan različitih boja, timer, štoperica i hawkeye zoom. Od dediciranim modova rada izdvajamo Standardni, RTS/RPG, FPS i MOBA način, a tu su i mod rada za čitanje, filmove, zaštitu očiju, kao i sRGB, Adobe i DCI-P3 profili. Ukupno se radi o vrlo dobro opremljenom monitoru koji podržava niz naprednih funkcionalnosti, no najviše se ističe cijenom.