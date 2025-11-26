Titan Army G27P8 je 27'' QD-OLED monitor s 240 Hz za ispod 500 eura

Titan Army je kineski proizvođač koji je na našem tržištu od srpnja i među brojnim dostupnim modelima jedan od zanimljivijih je QD-OLED monitor 1440p rezolucije i visoke stope osvježavanja ekrana koji značajno spušta cjenovnu granicu ove tehnologije

SPECIFIKACIJE – Titan Army G27P8 Ekran 27'' (2560 x 1440) / 240 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje QD-OLED Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 250 cd/m2 (1000 cd/m2 peak) Vrijeme odziva 0,03 ms (GTG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 3.5 mm

U srpnju smo pisali o dolasku branda Titan Army na domaće tržište, a ovaj se kineski proizvođač pokušava istaknuti širokom ponudom IPS i modela s mini LED pozadinskim osvjetljenjem, a model G27P8 predstavlja high-end model s QD-OLED panelom. Ono po čemu se monitor najviše ističe je kombinacija napredne tehnologije prikaza i pristupačne cijene, tako ovaj model možete pronaći na domaćem tržištu za ispod 500 eura.

Titan Army Aurora je sustav ambijentalnog osvjetljenja sa stražnje strane monitora

G27P8 serija inspirirana je cyberpunk dizajnom, a to se najviše vidi straga gdje se kućište sa zanimljivim detaljima Army Aurora osvjetljenja naslanja na vrlo tanak OLED panel. Ambijentalno osvjetljenje smješteno je na rubovima kućišta i oko hvatišta robusnog stalka. Monitor stoji na bazi u obliku tronošca, dok je s prednje stane relativno tanak okvir oko panela. Joystick je smješten ispod donje stranice, a svi konektori straga i tu su dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i 3,5 mm audio priključak. Dodatni detalji uključuju sklopivi metalni držač za slušalice i metalni vodič za kablove na stalku. Titan Army omogućio je i cijeli set ergonomskih mogućnosti, pa možete podešavati po visini, naginjati i zakretati te staviti u pivot način.

Ipak, glavna priča je treća generacija QD-OLED panela i ovaj monitor ima sve prednosti OLED tehnologije u vidu ogromnog kontrasta, prikaza crne, ali i visoke vršne svjetline od 1000 cd/m2. Te mu karakteristike omogućuju prikaz HDR-a i G27P8 stiže s DisplayHDR True Black 400 standardom. Osim toga, Titan Army G27P8 pokriva 99% DCI-P3 i Adobe RGB te 100% sRGB spektra.

Monitor stiže s QD-OLED zaslonom, 1440p rezolucijom i 240 Hz, a ističe se i podrškom za HDR te naprednim prikazom boja

Unatoč tome, s dijagonalom od 27'' i rezolucijom od 2560 x 1440 točaka neće imati dovoljnu gustoću piksela za kreativne profesionalce. To i nije prevelik nedostatak, s obzirom na njegovu primarnu gaming namjenu, a u tome pogledu osim brzog odziva od ispod 1 milisekunde i visoke stope osvježavanja panela od 240 Hz, monitor podržava AMD FreeSync i kompatibilnost s Nvidia G-Sync tehnologijom.

Budući da se Titan Army reklamira kao e-sports brend, ne čudi Dual Gaming mod koji omogćuje brzo prebacivanje vidljivog ekrana na 25''. Tu je i mod za konzole s podrškom za HDR, VRR i ALLM uz 120 Hz. Od gaming opcija, nude se AI nišan različitih boja, timer, štoperica i hawkeye zoom. Od dediciranim modova rada izdvajamo Standardni, RTS/RPG, FPS i MOBA način, a tu su i mod rada za čitanje, filmove, zaštitu očiju, kao i sRGB, Adobe i DCI-P3 profili. Ukupno se radi o vrlo dobro opremljenom monitoru koji podržava niz naprednih funkcionalnosti, no najviše se ističe cijenom.