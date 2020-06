Saznajte tko je osvojio Epsonov printer vrijedan 3.500 kuna

U suradnji s Linksom organizirali smo nagradnu igru u kojoj ste imali priliku osvojiti multifunkcijski uređaj EPSON EcoTank ITS L7160 - saznajte tko je bio najsretniji čitatelj u prošlom broju Buga

Svibanjski broj Buga (br. 330) krio je u sebi nagradnu igru u kojoj ste imali priliku osvojiti multifunkcijski uređaj EPSON EcoTank ITS L7160 vrijedan 3500 kuna. Sponzor nagradne igre bio je IT maloprodajni lanac Links, a sudjelovati su mogli svi koji su kupili navedeno print izdanje Buga. Zadatak je bio potražiti jedinstveni kod, posjetiti zadanu web lokaciju te upisati svoje osobne podatke i prepisati jedinstveni kod.

EPSON EcoTank ITS L7160

Multifunkcijski uređaj kojeg smo dijelili nosi oznaku ITS L7160, a prikladan je za kućnu uporabu i manje urede. Nudi ispis, skeniranje i kopiranje, a velika prednost mu je izuzetno nizak trošak ispisa, budući da koristi Epsonovu Micro Piezo glavu pisača te EcoTank tehnologiju s bočicama za nadopunjavanje tinti.

Uređaj podržava sve do formata A4, ima dva pretinca za papir, može ispisivati obostrano i fotografije od ruba do ruba, a uz njega dolazi i trogodišnja zaliha tinti. Ima utor za SD kartice, USB utor te mogućnost bežičnog povezivanja i ispisa. Razlučivost ispisa mu je do 5760 x 1440 dpi uz brzinu 13 str./min crno-bijelo, odnosno 10 str./min u boji. Tu su i već spomenuti skener (300 dpi u jednostavnom načinu) te kopirka.

Sretni čitatelj koji je osvojio ovu nagradu je Devis Rakita iz Koprivnice. Iskrene čestitke Devisu kojeg pozivamo da svoje dojmove podijeli s nama. Također, nadamo se i vjerujemo kako će u potpunosti iskoristiti mogućnosti ovog izvrsnog uređaja.

Svima ostalima želimo više sreće sljedeći put. U novoj nagradnoj igri, koju ćete pronaći u print izdanju za lipanj (Bug br. 331), možete osvojiti eShark gamersku periferiju. Sretno!