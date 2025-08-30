Battlefield 6 - Veliki povratak u pravom trenutku

Prema davno usvojenom poslovnom planu, Activision svake godine nastavlja forsirati novo izdanje serijala Call of Duty i muku muči s uvrštavanjem inovacija kojima pokušava privući, ili bolje rečeno, zadržati publiku. S druge strane, Electronic Arts svoj serijal Battlefield nadopunjuje novim izdanjima svakih nekoliko godina, i primjetno je da nakon lošijih nastavaka uzimaju dužu pauzu kako bi bolje promislili što igračima predstaviti, te da bi imali vremena sve te zamisli pretočiti u djelo. U prošlosti, koja seže u davnu 2002. godinu, kada smo se prvi put iskrcali na obale Wake Islanda, imali smo nekoliko takvih slučajeva.