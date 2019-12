World of Warcraft: Shadowlands - Putovanje u zemlju sjenki

World of Warcraft: Shadowlands

Proizvođač/Izdavač Blizzard Žanr MMORPG Platforme PC Datum izlaska 2020.

S World of Warcraftom, uz prekide, družimo se već petnaest godina i kako stvari stoje, naše će prijateljstvo još neko vrijeme potrajati. Naravno da nemamo toliko vremena kao u doba vanilla WoW-a i ekspanzije The Burning Crusade, no kako koja ekspanzija izađe, damo joj nekoliko mjeseci dok se ne ispucamo, napravimo pauzu i nekoliko mjeseci prije no što Blizzard objavi novu, ponovno uplatimo pretplatu kako bismo pohvatali konce priče i vidjeli sadržaj nadogradnji koje su u međuvremenu stigle. Jedini izuzetak bio je World of Warcraft Classic, koji nas, iako smo pregazili sve postojeće sadržaje, kako sada, tako i prije petnaest godina, i dalje ne pušta, no i tome će vjerojatno doći kraj. Kako god bilo, World of Warcraft dosad je nadograđen sa sedam ekspanzija, a osma, pod imenom Shadowlands, najavljena je na BlizzConu 2019, i red je da se pobliže upoznamo s njenim sadržajem.

Opet ta Sylvanas…

Prethodni dodatak, Battle for Azeroth, ponovno je rasplamsao suparništvo Alijanse i Horde, za što je krivnja pala na pleća Sylvanas Windrunner, koja je postala vođa Horde. Svojim postupcima dovela je do odmazde Alijanse na Undercity, koji je potpuno uništen, a kako bi stekle prevagu, obje frakcije kreću u potragu za novim saveznicima, koje je Alijansa našla na otočju Kul Tiras, dok su se Hordi pridružili trolovi Zandalara. Iako nam općenito priča u kojoj Sylvanas odjednom postaje zla i Horda gubi još jednog vođu, ne znamo ni sami kojeg po redu, nije nimalo sjela, pomirili smo se s njom i očekivali kako će u završnom raidu upravo ona biti posljednji boss, no developeri su je ipak odlučili poštedjeti – barem zasad. Naime, prognana Sylvanas uspijeva otvoriti prolaz između Azerotha i carstva mrtvih, Shadowlandsa, čime narušava balans i duše mrtvih umjesto kod The Arbitera, koji odlučuje o njihovoj daljnjoj sudbini, odmah završavaju na vječnom mučenju u The Mawu, svojevrsnom paklu kojim vlada Jailer, s kojim glavna negativka usko surađuje, obzirom na to da je svaka smrt osnažuje. Za Sylvanas u carstvo mrtvih kreću pripadnici obje frakcije i odmah završavaju u Mawu, no zbog povezanosti s Azerothom uspijevaju pobjeći, uz velike gubitke i spoznaju da je mnogo njihovih saveznika ostalo zatočeno. Kako bi ih oslobodili, prvo moraju shvatiti i upoznati specifičnu strukturu Shadowlandsa, pa kad ojačaju i nabace na sebe bolju opremu, naplatiti dugove kod Jailera.

Shadowlands je podijeljen na pet novih zona, uz vječni grad Oribos, koji je ujedno i središnje okupljalište igrača, a u njima ćemo, izuzev u samom Mawu, koji predstavlja završno područje, imati priliku susresti četiri nove frakcije. Savezništvo sa svakom od njih daje drugačije bonuse, pa čak i specijalnosti, pa je izbor igrača naročito važan i nije zgorega prije odluke proučiti svaku, jer se naknadna promjena skupo plaća. Kako smo u BfA imali Azerite kao glavni resurs koji igrači danonoćno farmaju, u Shadowlandsu je glavni pokretač Anima. Anima praktički hrani zemlju mrtvih i moguće ga je nabaviti na više načina, te iskoristiti pomoču novog sustava Soulbinding, koji će ga vezati uz našeg pratitelja, NPC-a izabrane frakcije, i time mu omogućavati nove sposobnosti koje će direktno utjecati i na nas. Ipak, postoji i razlika naspram neograničenog farmanja Azeritea, odnosno, postojat će dnevna granica. Kako kažu sami developeri, ne žele pretvoriti novi resurs u nešto nalik Artifact Poweru i Azeriteu, već im je cilj igračima pružiti priliku da vrlo brzo sakupe Animu za novi talent ili sposobnost na početku igraće sesije, i posvete se drugim stvarima, kojih je masa.

Sa 120 na 50

Dakako, uz nove modele protivnika, dodatne opcije uljepšanja likova, autori su za inicijalno izdanje Shadowlandsa priredili i nove tamnice, od kojih je četiri dostupno tijekom razvoja likova, dok će ih pet preostalih i jedan raid pohoditi oni na maksimalnoj, odnosno šezdesetoj razini. Nije zabuna, s obzirom na to da prvi put u povijesti WoW-a s novom ekspanzijom stiže brojčana redukcija razvoja likova i novi sustav napretka. Naime, igrači koji su dosegli 120. razinu u BfA, u Shadowlandsu kreću s 50. i napreduju daljnjih deset stupnjeva. Napredak likova je, pak, daleko zanimljiviji nego ranije, i prema najavama, svježi igrači će od 1. do 50. stizati čak 50 do 70 posto brže nego trenutačno od kreacije do maksimalne 120. razine.

Konkretno, od 1. do 10. stupnja svježi će igrači pohoditi novo područje Exile’s Reach, u kojem će naučiti osnove, uz pohod na završnu tamnicu. Veterani će, pak, moći birati hoće li se okušati u novoj zoni ili do desetog stupnja igrati na stari način, baš kao i Death Knightovi i Demon Hunteri koji će birati između Exile’s Reacha i svoje specijalne početne zone. Nakon dosezanja desetog stupnja razvoja, novi pridošlice bit će teleportirani na Kul Tiras ili Zandalar, gdje će napredovati do 50. razine kako bi se upoznali s događajima koji su prethodili Shadowlandsu. Veteranima, odnosno onima koji već imaju razvijene likove i kreiraju svježe, u njihovom će glavnom gradu pristupiti Chromie i ponuditi im priliku da “izlevelaju” do 50. razine u bilo kojoj dosadašnjoj ekspanziji uz skalirane sadržaje. Povratak u Wrath of the Lich King nikad nije bio primamljiviji, pa se ne čudite ako u Icecrownu ugledate kakvog Grdija ili nešto na tu temu, ne zato što potpisniku ovih redova treba novi lik, već da još jednom iskusimo, prema našem mišljenju, najbolju ekspanziju za WoW. Možda će je Shadowlands naslijediti, nikad se ne zna, no dok ga ne isprobamo, vraćamo se Classicu, i kasnije ponovno u Battle for Azeroth. WoW-a nikad dosta!