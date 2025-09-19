Gemini i GPT-5 programiraju za zlatnu medalju, riješili probleme koje ljudi nisu

Googleovi i OpenAI-jevi modeli postigli su rezultate na razini zlatne medalje na prestižnom svjetskom natjecanju u programiranju ICPC, riješivši pritom probleme koje ljudski natjecatelji nisu uspjeli

Napredne verzije popularnih modela umjetne inteligencije, Gemini 2.5 i GPT-5, ostvarile su izvanredan uspjeh na Svjetskom finalu Međunarodnog sveučilišnog programerskog natjecanja (ICPC), pri čemu su oba modela postigla rezultate na razini zlatne medalje za ovu godinu.

Natjecanje ICPC održano je 4. rujna u Bakuu, a okupilo je 139 najboljih timova s gotovo 3.000 sveučilišta iz više od 100 zemalja svijeta. Tijekom petosatnog natjecanja, uz timove studenata natjecali su se i AI modeli, koji su to činili uživo u udaljenom online okruženju prema pravilima ICPC-a. Rezultatima su se istaknuli OpenAI-jev GPT-5 s mogućnošću dubokog rezoniranja te verzija Gemini 2.5 Deep Think.

Na razini prvog i drugog mjesta

Googleov je model ispravno riješio 10 od 12 postavljenih algoritamskih problema, što bi ga, da se natjecao kao sveučilišni tim, svrstalo na visoko drugo mjesto u ukupnom poretku. OpenAI je bio nešto bolji sveukupno, riješivši svih 12 zadataka i ostvarivši pritom rezultat bolji od bilo kojeg studentskog tima.

Iz Googlea su poručili da ovo postignuće još jednom ističe značajan iskorak u Geminijevoj sposobnosti apstraktnog rješavanja problema, a nadovezuje se na nedavni uspjeh njihovog modela koji je prije dva mjeseca na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi (IMO) također iskazao vještine na razini zlatne medalje.

Rješenja za "nerješive" probleme

Googleov je tim posebno istaknuo činjenicu da je njihov Gemini unutar prvih pola sata uspješno i učinkovito riješio takozvani Problem C, zadatak koji nijedan od sveučilišnih timova na natjecanju nije uspio riješiti. Problem je zahtijevao pronalaženje optimalne konfiguracije za distribuciju tekućine kroz mrežu spojenih kanala do niza spremnika, s ciljem da se svi spremnici napune u najkraćem mogućem vremenu. Zbog beskonačnog broja mogućih konfiguracija, problem je predstavljao izniman izazov, a Gemini ga je riješio inovativnim načinom primjene naprednih algoritama i teorema. To, kažu, pokazuje sposobnost modela za duboko apstraktno rezoniranje, kreativnost i sintezu novih rješenja za do sada neviđene probleme.

Graf prikazuje vrijeme potrebno za rješavanje svakog od 12 problema na ICPC svjetskom finalu 2025. Vrijeme Geminija prikazano je plavom bojom, a vrijeme najbržeg sveučilišnog tima sivom bojom Google

Nedugo nakon Gooogleove objave stigla je i ona iz OpenAI-ja, koja kaže da je i njihov model GPT-5 riješio ovaj "nerješivi problem". Oni su se, pak, "namučili" s drugim zadatkom, Problemom G, u kojem GPT-5 nije mogao doći do odgovora, pa je aktiviran dodatni, eksperimentalni model, koji ga je uspješno savladao. Problem G riješio je, uz AI modele, tek jedan sveučilišni tim, koji je u konačnici i odnio pobjedu u ljudskoj konkurenciji. Riječ je o timu Državnog sveučilišta St. Petersburg.

Iz Google DeepMinda za kraj poručuju da ovaj proboj u natjecateljskom programiranju, zajedno s nedavnim uspjehom na matematičkoj olimpijadi, predstavljaju značajne korake na putu prema umjetnoj općoj inteligenciji (AGI). Inovacije proizašle iz ovih napora nastavit će se integrirati u buduće verzije Geminija, proširujući granice naprednih AI sposobnosti dostupnih studentima i istraživačima diljem svijeta.

OpenAI dodaje da ovo ostvarenje svjedoči o univerzalnosti modela s mogućnošću rezoniranja, budući da je njihov model GPT-5 identičan onome koji je nastupao na IMO-u i koji je dostupan krajnjim korisnicima te da nije posebno treniran za programerske probleme tipične za ICPC.