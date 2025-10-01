Pobjednici Idea Knockouta dobili i posebnu nagradu Xiaomija

Timu koji će se predstaviti na CES-u 2026 Las Vegasu putovanje i komunikacija bit će olakšani budući da su u sklopu glavne nagrade dobili i dva Xiaomijeva mobitela

Bugovo dvanaesto natjecanje poslovnih ideja Idea Knockout održano je u Algebra Labu u Zagrebu, a između 15 timova koji su se predstavili žiriju prvu nagradu osvojio je tim GYM3000.com svojim pametnim rješenjima za teretanu u obliku posebno dizajniranog ručnika.

Njihov proizvod Fitbutlr prvi je ručnik na svijetu dizajniran isključivo za teretanu. Automatski se poravnava s klupom, ima izrez za noge na spravama, odvaja čistu od prljave strane i podiže udobnost na razinu kauča. Patentiran globalno, testiran na 300+ sprava — 87% korisnika osjeća stvarnu razliku u treningu. Ručnik je k tome opremljen NFC čipom, pa može poslužiti za praćenje iznajmljivanja u teretani, otključavanje ormarića ili pak označavanje vlasnika. Digitalna tehnologija u ručniku otvara mnogo mogućnosti primjene, a može se bez problema prati i na 90°C, tj. čip u njemu ima životni vijek otprilike koliko i sam ručnik.

Xiaomi nagrada

Pobjednicima Idea Knockouta 2025 uručene su i posebne dodatne nagrade. Jedna od njih su dva mobitela sponzora Xiaomi. Modele Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G uručila im je Ana Butigan iz lokalnog ureda te tvrtke.

Osim mobitela, tim GYM3000.com dobiva i dvije povratne karte te šest noćenja za taj put u Las Vegas, kao i ono najvažnije, izlagački štand na tom sajmu.