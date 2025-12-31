Serija Xiaomi 17 uskoro bi mogla dobiti još jednog člana

Xiaomijeva nova serija flagship mobitela već ima četiri modela, a početkom sljedeće godine mogao bi izaći još jedan koji neće biti toliko drugačiji

Matej Markovinović srijeda, 31. prosinca 2025. u 00:42
📷 Foto: Xiaomi
Foto: Xiaomi

Iako je Xiaomi već predstavio četiri modela iz nove flagship serije mobitela, Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max i 17 Ultra, čini se da tu priča još nije gotova. Prema informacijama poznatog kineskog analitičara Digital Chat Stationa, Xiaomi radi na još jednom mobitelu iz ove linije, koji bi trebao biti tek „manja iteracija“ postojećih modela.

Navodno je riječ o mobitelu s velikim ravnim zaslonom dijagonale između 6,8 i 6,9 inča, vrlo tankim rubovima te Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC-om, kakav koriste i ostali modeli iz serije. Mobitel bi, doduše, trebao imati i periskopsku telefoto kameru, što ga približava više Xiaomiju 17 Pro i Ultri.

Zanimljivo je da se predstavljanje tog novog modela očekuje već u prvoj polovici sljedeće godine, što otvara pitanje zašto bi Xiaomi tako brzo proširivao svoju flagship ponudu, pogotovo jer zasad nema informacija o značajnijim novostima ili razlikama u odnosu na postojeće modele.

Ako su ove glasine točne, ostaje za vidjeti kakvu će ulogu novi mobitel imati unutar cijele serije i kome će biti namijenjen. Više detalja očekuje se u narednim mjesecima.

 



