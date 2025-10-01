Pobjednik Idea Knockouta 2025 je pametni ručnik tima GYM3000.com

Održano je dvanaesto izdanje Bugovog natjecanja tehnoloških ideja Idea Knockout u kojem smo doznali putnike za CES u Las Vegasu i otkrili nove nade hrvatske startup scene

U Algebra Labu u Zagrebu danas je održano finale dvanaestog Bugovog natjecanja poslovnih ideja Idea Knockout, na kojem je glavna nagrada već tradicionalno put i izložbeni prostor na najvećem sajmu potrošačke elektronike, CES-u u Las Vegasu, početkom sljedeće godine. Timu su osigurane dvije povratne karte za Las Vegas i šest noćenja, kako bi se mogli u najboljem svjetlu predstaviti svjetskoj publici.

Pobjednik – pametni ručnik

Prvu nagradu, koja uključuje medijsku promociju, dva Xiaomi mobitela i ono najvažnije, izlagački štand na CES-u 2026, osvojio je tim GYM3000.com svojim pametnim rješenjima za teretanu u obliku posebno dizajniranog ručnika.

Njihov proizvod Fitbutlr prvi je ručnik na svijetu dizajniran isključivo za teretanu. Automatski se poravnava s klupom, ima izrez za noge na spravama, odvaja čistu od prljave strane i podiže udobnost na razinu kauča. Patentiran globalno, testiran na 300+ sprava — 87% korisnika osjeća stvarnu razliku u treningu. Ručnik je k tome opremljen NFC čipom, pa može poslužiti za praćenje iznajmljivanja u teretani, otključavanje ormarića ili pak označavanje vlasnika. Digitalna tehnologija u ručniku otvara mnogo mogućnosti primjene, a može se bez problema prati i na 90°C, tj. čip u njemu ima životni vijek otprilike koliko i sam ručnik.

"Hvala vam na ukazanom povjerenju, sigurno ćemo ga opravdati u Las Vegasu i drago mi je što ćemo to učiniti skupa", poručili su predstavnici tima GYM3000.com pri proglašenju pobjednika. U timu inače imaju inženjere, kineziologe te aktualnog svjetskog prvaka u robotici, pa samim time i vrlo dobre šanse da će im proizvod biti dotjeran iz svih aspekata.

Drugo mjesto

Na drugo mjesto plasirao se tim kojem je ovo već treći nastup na Idea Knockoutu – Pametni Vrtovi, odnosno Smart Garden. Njihova AURELIA je elegantna samozalijevajuća tegla s Magic Stick™ tehnologijom, rješenje koje omogućuje uzgoj bilo koje biljke, čak i ako nikad prije niste pokušali. SIMPLY je pametni indoor vrt za uzgoj više biljaka istovremeno, s kontrolom svjetla i pametnim supstratom, idealan za entuzijaste, gadget ljubitelje i sve koji žele zdraviji dom. Aplikacija vodi korisnika kroz svaki korak – od sadnje do žetve, od čaja do smoothija i prema novom pogledu na zdravlje i život.

Treće mjesto

Ekipa naziva NitKo osvojila je treće mjesto svojim biotehnološkim projektom NanoWeaver – Portable Nanofiber Revolution je prijenosni uređaj koji doslovno tka rješenja od nanovlakana – od pametnih obloga za rane do održivih materijala budućnosti. NanoWeaver spaja znanost, tehnologiju i održivost u dlanu vaše ruke.

Drugo i trećeplasirani timovi osvajaju mogućnost nastupa na Bug Future Showu u veljači sljedeće godine. Žiri je ove godine bio u sastavu: Filip Dragoslavić (Solflare), Hrvoje Josip Balen (Algebra), Marin Grgurev (Studenac), Mario Mustapić (Span), Ana Butigan (Xiaomi), Maja Krejči (Zuluhood), Dragan Petric (Bug) te predsjednik Bojan Mušćet (Hrvatski Telekom).

Idea Knockout 2024 održan je uz generalno pokroviteljstvo Hrvatskog Telekoma, a sponzori su bili Algebra Lab, Mastercard, Solflare, Studenac, Span i Xiaomi.