Pobjednik Idea Knockouta 2025 je pametni ručnik tima GYM3000.com

Održano je dvanaesto izdanje Bugovog natjecanja tehnoloških ideja Idea Knockout u kojem smo doznali putnike za CES u Las Vegasu i otkrili nove nade hrvatske startup scene

Sandro Vrbanus srijeda, 1. listopada 2025. u 17:09

U Algebra Labu u Zagrebu danas je održano finale dvanaestog Bugovog natjecanja poslovnih ideja Idea Knockout, na kojem je glavna nagrada već tradicionalno put i izložbeni prostor na najvećem sajmu potrošačke elektronike, CES-u u Las Vegasu, početkom sljedeće godine. Timu su osigurane dvije povratne karte za Las Vegas i šest noćenja, kako bi se mogli u najboljem svjetlu predstaviti svjetskoj publici.

Pobjednik – pametni ručnik

Prvu nagradu, koja uključuje medijsku promociju, dva Xiaomi mobitela i ono najvažnije, izlagački štand na CES-u 2026, osvojio je tim GYM3000.com svojim pametnim rješenjima za teretanu u obliku posebno dizajniranog ručnika.

Njihov proizvod Fitbutlr prvi je ručnik na svijetu dizajniran isključivo za teretanu. Automatski se poravnava s klupom, ima izrez za noge na spravama, odvaja čistu od prljave strane i podiže udobnost na razinu kauča. Patentiran globalno, testiran na 300+ sprava — 87% korisnika osjeća stvarnu razliku u treningu. Ručnik je k tome opremljen NFC čipom, pa može poslužiti za praćenje iznajmljivanja u teretani, otključavanje ormarića ili pak označavanje vlasnika. Digitalna tehnologija u ručniku otvara mnogo mogućnosti primjene, a može se bez problema prati i na 90°C, tj. čip u njemu ima životni vijek otprilike koliko i sam ručnik.

"Hvala vam na ukazanom povjerenju, sigurno ćemo ga opravdati u Las Vegasu i drago mi je što ćemo to učiniti skupa", poručili su predstavnici tima GYM3000.com pri proglašenju pobjednika. U timu inače imaju inženjere, kineziologe te aktualnog svjetskog prvaka u robotici, pa samim time i vrlo dobre šanse da će im proizvod biti dotjeran iz svih aspekata.

Drugo mjesto

Na drugo mjesto plasirao se tim kojem je ovo već treći nastup na Idea Knockoutu – Pametni Vrtovi, odnosno Smart Garden. Njihova AURELIA je elegantna samozalijevajuća tegla s Magic Stick™ tehnologijom, rješenje koje omogućuje uzgoj bilo koje biljke, čak i ako nikad prije niste pokušali. SIMPLY je pametni indoor vrt za uzgoj više biljaka istovremeno, s kontrolom svjetla i pametnim supstratom, idealan za entuzijaste, gadget ljubitelje i sve koji žele zdraviji dom. Aplikacija vodi korisnika kroz svaki korak – od sadnje do žetve, od čaja do smoothija i prema novom pogledu na zdravlje i život.

Treće mjesto

Ekipa naziva NitKo osvojila je treće mjesto svojim biotehnološkim projektom NanoWeaver – Portable Nanofiber Revolution je prijenosni uređaj koji doslovno tka rješenja od nanovlakana – od pametnih obloga za rane do održivih materijala budućnosti. NanoWeaver spaja znanost, tehnologiju i održivost u dlanu vaše ruke.

Drugo i trećeplasirani timovi osvajaju mogućnost nastupa na Bug Future Showu u veljači sljedeće godine. Žiri je ove godine bio u sastavu: Filip Dragoslavić (Solflare), Hrvoje Josip Balen (Algebra), Marin Grgurev (Studenac), Mario Mustapić (Span), Ana Butigan (Xiaomi), Maja Krejči (Zuluhood), Dragan Petric (Bug) te predsjednik Bojan Mušćet (Hrvatski Telekom).

Idea Knockout 2024 održan je uz generalno pokroviteljstvo Hrvatskog Telekoma, a sponzori su bili Algebra Lab, Mastercard, Solflare, Studenac, Span i Xiaomi.



Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi