U stvarnim uvjetima testiran američki sustav magnetske navigacije, alternativa GPS-u

Alternativno rješenje MagNav, koje ima određeni potencijal zamijeniti satelitski sustav navigacije GPS, moglo bi Zemljino magnetsko polje pretvoriti u detaljnu navigacijsku mapu. Taj projekt provodi se još od 2017. godine, otkako je američki Air Force Institute of Technology pokazao da se lokacija zrakoplova može odrediti samo korištenjem osjetljivog magnetometra na njemu. Od tada je sustav dodatno razvijan i unaprijeđen, obogaćen sustavom umjetne inteligencije, a na njemu sada radi odjel Artificial Intelligence Accelerator (AIA), u sklopu istog instituta. Na projektu surađuju MIT, Ratno zrakoplovstvo te njihovi istraživački centri.

Prvi test u letu

U testiranjima, odrađenima od 11. do 15. svibnja, korištena su tri vojna transportna zrakoplova C-17A Globemaster III, koji su letjeli između zračnih baza Travis i Edwards u Kaliforniji. U njih je bio ukrcan MagNav sustav, tom prilikom prvi puta testiran u stvarnim uvjetima leta. Iz Ratnog zrakoplovstva SAD-a kažu kako je on treniran umjetnom inteligencijom, na podacima prikupljenima na ranijim letovima, dok je ista tehnologija poslužila i za kalibraciju i određivanje pozicije zrakoplova u prvim minutama leta. Za to im je bio dovoljno tek obično komercijalno dostupno prijenosno računalo. Nakon toga MagNav je bio u stanju davati podatke o lokaciji zrakoplova u stvarnom vremenu.

Oprema sustava MagNav ukrcana je u C-17A Globemaster III, spremna za prvu demonstraciju u stvarnom vremenu US Air Force

U pokusu su korišteni podaci prikupljeni ranijim projektom, koji je open source bazu podataka napunio podacima o Zemljinom magnetskom polju. Ti podaci poslužili su strojnom učenju pri odvajanju signala od pozadinskog šuma, tj. poništavanju utjecaja samog zrakoplova na instrumente, sve kako bi MagNav mogao iz senzora dobiti kvalitetne podatke te pozicionirati zrakoplov na poznatoj magnetskoj mapi Zemlje.

Finalne rezultate, koji će sadržavati podatke o ishodima ovog testa i preciznosti magnetske navigacije, Ratno zrakoplovstvo u skorijoj će budućnosti predstaviti vladajućima. U tom će izvješću stajati i preporuke o korištenju MagNava na drugim obrambenim platformama, primjerice na podmornicama, hipersoničnim krstarećim projektilima ili dronovima.

Jedna od nadopuna GPS-a

Krajnji cilj projekta jest dobiti kvalitetnu alternativu GPS-u, na koji se svi rodovi vojske uvelike oslanjaju, a on je, posebice u ratnim okolnostima, ranjiv – može ga se ometati ili onesposobiti raznim tehnologijama. Osim magnetske navigacije, koja je otporna na ometanja "jammerima", za dopunu podacima s GPS satelita mogu se koristiti i druge metode: navigacija prema nebeskim tijelima, inercijska, vizualna ili pak ona dobivena analizom drugih prigodnih signala (signals of opportunity), koji nisu izvorno namijenjeni navigaciji. U potonje spadaju, primjerice, signali radio ili TV odašiljača.

Prvi od njih, MagNav, ovim je testom načinio velik korak prema široj primjeni, poručeno je. Za sada nije poznato hoće li javnost biti upoznata s rezultatima testiranja i hoćemo li doznati kolika je stvarna preciznost geolociranja putem mapiranja magnetskog polja Zemlje. Smatra se da bi ona mogla biti na razini pogreške od oko 10 metara.