Gdje studirati informatiku u Hrvatskoj? (2020.)

Živimo u neizvjesnim vremenima. Ovakva vremena svijet ne pamti posljednjih 70-ak godina. Tko bi prije nekoliko mjeseci rekao da će nas pogoditi strašna globalna pandemija COVID-19, kako ćemo živjeti u karanteni i izolaciji, da će nam turistička sezona biti neizvjesna, kako će se zatvoriti fakulteti, škole i vrtići, da će se nastava u školama i na fakultetima, ali i kompletna gospodarska aktivnost odvijati na daljinu. No upravo to se dogodilo. Preostalo je nepunih mjesec dana do kraja školske godine za maturante, a u trenutku pisanja ovog teksta i dalje se ne zna što će uopće biti s državnom maturom. Hoće li se održati, kada i pod kojim uvjetima?

Gotovo sva zanimanja danas su „digitalna“ zanimanja, tako da se upisom IT studija ne možete promašiti (naslovna fotografija: Visoko Učilište Algebra)

Ovogodišnji maturanti u daleko su najnezahvalnijoj poziciji u usporedbi sa svim prethodnim generacijama. Ipak, jedna pandemija zasigurno neće zaustaviti svijet. Maturanti i dalje moraju planirati svoj daljnji put, odabrati pravi fakultet koji će ispuniti sva njihova očekivanja, pružiti im znanje koje će im trebati u kasnijem životu i pripremiti ih za izazove koji ih tek očekuju. Ovdje smo da vam predstavimo informatičke smjerove koje možete studirati na području Hrvatske. No, ipak, treba uzeti u obzir i to da su danas gotovo sva zanimanja ujedno i digitalna zanimanja. Poznavanje informatike, manje je ili više, potrebno u svim strukama i dijelovima gospodarstva.

Studenti tehničkih i srodnih fakulteta svojem su fakultetu u prosjeku dali bolju ocjenu kod obavljene prilagodbe vezano uz korištenje mogućnosti online nastave (fotografija: FERIT Osijek)

Prijetnja ili izazov?

Spomenuli smo krizu koju je za kratko vrijeme izazvala globalna pandemija Covid-19. S druge strane, ta ista pandemija ubrzala je jedan dugotrajan proces digitalizacije i internetizacije svega. Još donedavno bilo je suludo očekivati da birokratske aktivnosti mogu funkcionirati na drugačiji način, nego offline – bez papira, pristojbi, pečata, osobnog kontakta s čovjekom iza šaltera i ostalih elemenata, koji posebno ljudima iz IT struke, ide na živce. No, upravo to se dogodilo. Sad se odjednom sve može odrađivati online, i to nitko ne dovodi u pitanje.

Ovu pandemiju, osim kao prijetnju, što svakako i jest, treba shvatiti i kao izazov – moderni dinamični fakulteti uspjeli su se preko noći prilagoditi, ili su već i ranije imali mogućnost apsolutno svu nastavnu aktivnost odrađivati online. Pandemija će iskristalizirati tko je izvrstan, moderan i izuzetno fleksibilan igrač na tržištu edukacije, a tko je s druge strane proizvod starog, tradicionalnog i tromog sustava, nesklonom promjenama i prilagodbi modernim zahtjevima. Ipak, treba imati na umu da ne može vječno sve biti online. Edukacija je složen proces koji se ne sastoji isključivo od slušanja predavanja, pisanja i prezentacija seminara, i eventualno rješavanja ispita – sve navedeno može se odrađivati online. Ipak, tu je stručna praksa, određene laboratorijske vježbe i drugi elementi, za koje je potrebna nazočnost studenta, osobni kontakt, korištenje specifične opreme u prostoru fakulteta i sl.

Pandemija će iskristalizirati tko je izvrstan, moderan i izuzetno fleksibilan igrač na tržištu edukacije (fotografija: RIT Croatia)

Tko se i kako prilagodio?

Napravili smo kratko brzinsko istraživanje među studentskom populacijom kako bismo saznali mišljenje studenata o tome kako su se hrvatski fakulteti prilagodili za nastavu na daljinu. U istraživanju je sudjelovalo oko 300 studenata iz različitih gradova, koji pohađaju različite fakultete, učilišta ili visoke škole. Oni su nam ostavili svoje odgovore na pitanje kako bi ocijenili prilagodbu svojeg fakulteta na online nastavu, te na zadatak da usporede u kolikoj je mjeri njihov fakultet koristio mogućnosti online nastave prije spomenute korona krize u odnosu na današnje stanje. Održavanje online nastave ocijenili su prema elementima – održavanje redovne nastave, laboratorijskih vježbi, seminara, kolokvija i ispita, korištenje specijalnih platformi za e-učenje te razina elektroničke komunikacije s profesorima i drugim studentima.

Kako biste ocijenili prilagodbu vašeg fakulteta na online nastavu?

Zanimljiva je činjenica da su studenti tehničkih i srodnih fakulteta (informatika, elektrotehnika, računalstvo i sl.) svojem fakultetu u prosjeku dali bolju ocjenu kod obavljene prilagodbe, kao i u situaciji prije prilagodbe, vezano uz korištenje mogućnosti online nastave, u usporedbi sa svojim kolegama s netehničkih studija. S druge strane, logično je bilo očekivati da će i tehnički (a posebno informatički) studiji biti predvodnici digitalne transformacije te kako će se značajno lakše prilagoditi situaciji kad je potrebno napraviti tranziciju na online nastavu. Također, vidljiva je i općenito viša sklonost studenata tehničkih smjerova online obliku nastave i komunikacije, od studenata netehničkih smjerova.

U kojoj mjeri je vaš fakultet prije spomenute krize koristio mogućnosti online nastave?

Ocijenite sljedeće tvrdnje (od 1 do 5): Svi fakulteti Tehnički fakulteti Online nastava mi se općenito više sviđa, nego klasična nastava 2,60 2,74 Volim komunicirati online, i kad god je moguće biram taj oblik komunikacije 2,82 3,00 Više volim online kolokvije/ispite od klasičnih 2,48 2,66 Prilikom održavanja online nastave sam aktivniji/a, nego kod klasične nastave (više se javljam i sudjelujem) 2,27 2,39 Više poštujem profesore koji aktivno i učinkovito koriste e-mail i druge oblike elektroničke komunikacije 3,84 4,03 Osjećam se sigurnije pitati profesora za savjet elektroničkim putem, nego uživo 2,88 2,95 Klasičnu nastavu treba svesti na minimum (ostaviti specijalna predavanja, pojedine vježbe, konzultacije i sl.) 2,39 2,51 Jako mi znači osobni kontakt s profesorom jer mnoštvo informacija ne mogu dobiti „na daljinu“ 3,40 3,38

Pregled preddiplomskih IT studija u Hrvatskoj

Gotovo sva zanimanja postala su digitalna, tako da bilo koji studijski smjer vezan uz informatiku i programiranje ne može biti promašaj. Potražnja za programerima na tržištu rada ogromna je, tako da, ako vas zanima informatika i programiranje, jednostavno nemate što dvojiti. Svoju budućnost već ste odabrali.

Odabir fakulteta ovisi o nekoliko stavki – tu je grad u kojem želite studirati (obično je riječ o gradu kojem gravitira vaše mjesto stanovanja), zatim stupanj obrazovanja koji vas primarno zanima (želite li se obrazovati u razini struke do inženjera ili magistra struke, ili imate preferenciju postati i teorijski stručnjak, a možda i profesor ili doktor u području informacijskih znanosti) te rang financiranja studija (zanima li vas ulaganje vlastitih novčanih sredstava u obrazovanje do razine koju želite postići, uz veću fleksibilnost prilikom kreiranja studijskog programa ili ciljate na javna sveučilišta dobro uhodanog i složenog studijskog programa).

Stručni ili sveučilišni studij Među studijskim programima postoje stručni i sveučilišni preddiplomski studiji. Temeljna razlika između ta dva koncepta je u pristupu i sadržaju koji je u fokusu. Na sveučilišnim studijima studenti uče teoriju te praktičnu primjenu takve teorije do njene određene razine. Od studenta se tu očekuje da, uz odgovor na pitanje “Kako?” (primjena), zna i odgovor na pitanje “Zašto?” (teorija). S druge strane, na stručnim studijima fokus je na praktičnoj primjeni znanja. Sveučilišni studiji imaju tri razine (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski-doktorski), a stručni uglavnom dvije (preddiplomski i diplomski). U principu, prebacivanja su moguća samo sa sveučilišne na stručnu razinu, no postoje i iznimke. Sveučilišne studije mogu nuditi samo sveučilišta, a stručne studije nude sveučilišta, veleučilišta, visoka učilišta, visoke škole, itd.

Bilo kako bilo, i ove godine potrudili smo se složiti detaljan pregled svih informatičkih smjerova u Hrvatskoj. U nastavku teme pronaći ćete popis svih preddiplomskim informatičkih smjerovima u Hrvatskoj, što je i prvi korak u visokom obrazovanju. Većina fakulteta i visokih učilišta nudi potpunu obrazovnu vertikalu te nastavak studiranja na diplomskim smjerovima, a pojedine sveučilišne ustanove nude i daljnje specijalističko te doktorsko obrazovanje. U pregledu se nalazi i nekoliko nastavničkih smjerova koji se studiraju isključivo prema integriranom programu (5 godina).

Na kraju, nekolicina fakulteta i visokih učilišta odlučila je dodatno vam predstaviti svoje preddiplomske programe. Obavili smo i kratki intervju s dekanima ili voditeljima studija, koji su odlučili sudjelovati u našoj temi. Oni su nam iz prve ruke prenijeli informaciju o tome kako su reagirali u korona krizi te većinu ili čitav nastavni program prenijeli na online izvedbu. Također, u nastavku pročitajte što fakulteti i učilišta u Hrvatskoj rade kako bi privukli nove studente i kako bi osigurali što bolju razinu znanja.

Većina fakulteta i visokih učilišta nudi potpunu obrazovnu vertikalu te nastavak studiranja na diplomskim smjerovima (fotografija: Fakultet informatike u Puli)

Što kažu dekani i voditelji studija?

Kriza s koronavirusom sve nas je zatekla manje ili više nespremne. Škole i vrtići preko noći su zatvoreni, a to je pred školske i visokoškolske ustanove postavilo izazov regularnog održavanja nastavnog/studijskog programa. Dekanima i voditeljima IT studija stoga smo postavili pitanje kako se njihova visokoškolska ustanova tome prilagodila? Kakvi su im kapaciteti za provedbu online nastave, i pogoduje li to njihovim studentima? Vezano uz navedeno, pitali smo ih gdje vide svojuprednost u odnosu na ostale pružatelje IT obrazovanja?

U nastavku pročitajte kratke izjave koje su dali za Bug.hr, a više o njihovim fakultetima i smjerovima saznajte u print izdanju Buga (svibanj, 2020.).

Studenti su aktivniji kroz web platforme

doc. dr. sc. Mihaela Vranić, prodekanica za nastavu Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu

Prijelaz na online nastavu dogodio se relativno naglo, i bili smo prisiljeni vrlo se brzo prilagoditi. Naše područje obrazovanja zapravo je idealno za brzu prilagodbu online načinu rada, komunikacije, učenja i predavanja, a u tome su nam pomogli i naši postojeći sustavi. Svaki predmet koji se provodi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva ima svoju web-stranicu, preko koje nastavnici redovito komuniciraju sa studentima i distribuiraju im nastavne materijale. Osim toga, svakom predmetu pridružena je i Moodle inačica, koja donosi dodatne mogućnosti prikupljanja povratnih informacija od studenata, izvedbu određenih testova i slično.

Ipak, online nastava ne podrazumijeva samo to – naši su nastavnici, kako bi osigurali studentima što kvalitetnije i jednostavnije savladavanje potrebnih znanja i vještina, krenuli u izradu dodatnih videomaterijala te u izvođenje online predavanja uživo preko različitih platformi. To je značajno obogatilo naše baze nastavnog materijala, koji će ostati trajna vrijednost i budućim generacijama studenata. Naši nastavnici međusobno dijele iskustva i savjete, a različite platforme koje koristimo zapravo su nam prednost jer ne ovisimo ni o jednoj, nego se prema potrebama, svojim preferencijama, broju studenata s kojima se tijekom virtualnih predavanja komunicira, ili prema načinu željene komunikacije, odabire određena platforma. To su, primjerice, Moodle, MS Teams, Zoom, Skype, YouTube Streaming i mnoge druge. Posebno nas veseli to što studenti preko tih platformi postavljaju čak i više pitanja nego tijekom redovne nastave u učionicama. Imamo i niz svojih sustava, ponajprije razvijenih za programske zadatke, koje smo sada skalirali na veći broj konkurentnih korisnika te nam u ovakvim uvjetima pojedinoj laboratorijskoj vježbi pristupa i do 800 studenata u isto vrijeme.

Naša je velika prednost to što imamo vrhunske studente, vrhunske nastavnike, uhodane vlastite sustave, jasnu organizaciju te puno razumijevanja i dobre volje da se ovaj semestar redovno privede kraju. Nama povjereni studenti među najboljim su maturantima u Republici Hrvatskoj, i smatramo svojom dužnošću pružiti im i u ovakvim uvjetima najbolju moguću nastavu. Drago nam je da u ovim izvanrednim okolnostima svi dionici na fakultetu pokazuju zrelost, međusobno razumijevanje, fleksibilnost, pojačan trud i altruizam te se svi zajedno trudimo da ova situacija rezultira i nizom pozitivnih učinaka.

Stručni i spremni nastavnici kao temelj online nastave

prof. dr. sc. Patrizia Poščić, pročelnica Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci

Iznenadna potreba za prelaskom na online nastavu nastavnike na OIRI-ju nije uhvatila nespremnima, jer dio aktivnosti svojih kolegija i inače izvode koristeći sustave za e-učenje i upoznati su s mnogim tehnologijama za podršku obrazovanju u online okruženju. Nakon potpunog prelaska na online nastavu, izvršili smo potrebne prilagodbe sadržaja i aktivnosti u kojima studenti sudjeluju, vodeći pritom računa da metode poučavanja i metode vrednovanja odgovaraju postavljenim ishodima učenja, kao i online obliku izvođenja nastave. Neposrednu nastavu zamijenila su online predavanja, realizirana pomoću programa za videokonferencije, videolekcija i nastavnih materijala prilagođenih za učenje u online okruženju. Nastavnici su u stalnoj komunikaciji sa studentima preko foruma, e-maila i aplikacija za videopozive, kako bi ih motivirali, pružili pomoć u savladavanju gradiva te dostavili povratne informacije o njihovu radu.

U izvođenju online nastave u najvećoj mjeri oslanjamo se na resurse Srca, točnije sustav za e-učenje Merlin, no koristimo i druge dostupne alate za provedbu planiranih aktivnosti. Ono što je velika snaga OIRI-ja, a tu vidimo i našu prednost u odnosu na ostale, spremnost je i stručnost djelatnika za izvođenje ovog koncepta nastave, koji se razlikuje od nastave u učionicama. Svi nastavnici imaju iskustva s korištenjem tehnologija za podršku online nastavi, a članovi Katedre za multimedijske sustave i e-obrazovanje ovom području kontinuirano pridonose i svojim znanstvenim radom. Naši djelatnici međusobno razmjenjuju iskustva i primjere dobre prakse, kako bi izvođenje online nastave bilo što učinkovitije.

U usporedbi s radom u suvremeno opremljenim računalnim učionicama i laboratorijima koji se nalaze u našim prostorima na kampusu Trsat, rad u online okruženju za studente zasigurno je izazovan, no sve prepreke nastojat ćemo zajednički prevladati. Vjerujemo da će studentima ovo biti vrijedno iskustvo, kroz koje će steći kompetencije korisne za budući rad.

Studenti su ozbiljno shvatili online nastavu

dr. sc. Milorad Nikitović, dekan Visoke škole za informacijske tehnologije, Zagreb

Visoka škola za informacijske tehnologije VSITE privatna je visoka škola koja ima oko 500 aktivnih studenata te 2000 nastavnih jedinica predavanja, auditornih i laboratorijskih vježbi. Izgubljeno vrijeme bilo bi vrlo teško nadoknaditi. Zbog toga smo preko vikenda 14.-15. ožujka 2020. po hitnom postupku prešli na učenje na daljinu.

U tom procesu na VSITE-u koristimo alat MS Teams, koji nastavnicima i studentima omogućuje jedinstven način komunikacije i rada. Sva nastava izvodi se kroz interaktivne videokonferencije, upotpunjene programima i materijalima koji se inače koriste u nastavi, te zadacima, domaćim radovima, pisanim izvještajima, samostalnom izradom stručnih projekata, individualnim konzultacijama. Vježbe se izvode na simulatorima CircuitVerse i PacketTracer. Svi nastavnici imaju mogućnost da unutar paketa Office 365, pomoću alata MSa Stream, snime sva predavanja kako bi se mogla kasnije pogledati.

Nastava na daljinu održava se prema ranije određenom rasporedu, što znači da zasad nije izgubljeno vrijeme u dinamici nastave. Izvođenje nastave na daljinu strogo se kontrolira, kao i evidencija prisutnosti studenata, a na razini ustanove aktivnosti studenata inače se prate kroz informacijski sustav SCAD (School Administration) koji VSITE razvija, a dobio je visoke ocjene i pohvale od Agencije za znanost i obrazovanje.

Mišljenja studenata o ovom načinu izvođenja nastave vidljiva su kroz forume pojedinih predmeta u SCAD-u, na kojima studenti izražavaju izrazito visok stupanj zadovoljstva. Isto tako, prisustvo studenata u svim oblicima izvođenja nastave vrlo je visoko, što je dokaz da su studenti nov način izvođenja nastave shvatili vrlo ozbiljno.

Prelazak na učenje na daljinu bilo bi znatno teže ostvariti da nije bilo značajne pretpostavke koju VSITE njeguje od samog osnivanja 2006. godine – svaki student pri upisu dobiva prijenosno računalo s pripadajućim programskim rješenjima za izvođenje i praćenje ukupnosti procesa nastave, te MS Office 365 s akademskom licencom. U ovim uvjetima, ta činjenica omogućila je trenutačni prelazak na učenje na daljinu.

RIT ima 40 godina iskustva u izvođenju nastave na daljinu

doc. dr. sc. Martin Žagar, znanstveni savjetnik i viši predavač na RIT-u Croatia

Kao međunarodni kampus renomiranog privatnog američkog sveučilišta Rochester Institute of Technology, u Dubrovniku i Zagrebu RIT Croatia provodi američke preddiplomske stručne studije, među kojima je i program Informacijskih tehnologija / Web and Mobile Computing. Uz visokokvalitetno obrazovanje i program koji je cijenjen i prepoznat u svijetu, naši studenti studiraju na engleskom jeziku, jeziku STEM-a, u međunarodnom okruženju, odrađuju stručnu praksu od čak 800 sati tijekom studija, i nakon uspješnog završetka stječu američku i hrvatsku diplomu.

Međutim, uz mnogo praktičnog rada i suradnju s industrijom, ono što je ključno jest način kako se studenti obrazuju. S jedne strane, tu je fokus na razvoju kritičkog razmišljanja, što studentu omogućuje da zna pristupiti problemu, bez obzira na tehnologiju ili programski jezik koji koristi. S druge strane, uz programiranje, svi naši studenti imaju i predmete iz općeg obrazovanja, poput ekologije i sociologije, što im daje širinu znanja koju kombiniraju sa svojim specijalističkim znanjima.

S pripremama za prelazak u online okružje počeli smo dovoljno rano, a s obzirom na to da RIT ima gotovo 40 godina iskustva u izvođenju nastave na daljinu, infrastruktura i alati na raspolaganju su nam od prvog dana. Ovdje moram spomenuti i myCourses, learning management system koji koristimo i u klasičnoj nastavi, za distribuciju nastavnog materijala, ispite i slično. Sa studentima smo i u virtualnoj učionici prisutni pomoću alata Zoom i BlueJeans i, iako ništa ne može nadomjestiti fizičku prisutnost profesora i studenata u učionici, studenti dobro reagiraju na te promjene. Često se dogodi da nakon odrađene lekcije ostanemo i virtualno porazgovaramo o drugim temama.

Spremni smo na sve izazove

izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković, dekan Fakulteta informatike u Puli

Fakultet informatike u Puli (FIPU) prije šest je mjeseci pokrenuo projekt unaprjeđenja e-učenja, u kojem online nastava zauzima značajno mjesto. Stjecajem navedenih okolnosti, taj je projekt postao projekt od ključne važnosti te smo ostvarili značajan napredak i potpuno spremni dočekali izazove koje je pred nas postavilo vrijeme svjetske epidemije. Glavni činitelji koji su pogodovali tom napretku su:

1) Promjena prioriteta – ukidanjem klasične nastave u visokom školstvu RH i nalogom da se redovna nastava provodi u online obliku, uz kratke vremenske rokove, te su aktivnosti dobile apsolutni prioritet. U novoj situaciji do izražaja je došla fleksibilnost “mlade” i “moderne institucije” kao što je FIPU, te entuzijazam naših djelatnika.

2) Kompetentni kadrovi i kvalitetna rješenja – na Sveučilištu u Puli broj profesionalnih informatičara udvostručio se u proteklih godinu dana. Kontinuirano se ulaže u zapošljavanje iskusnih kadrova, što je, uz potporu nastavnika iz FIPU, ali i nekih drugih sastavnica, koje se također pretežno bave informatikom, utjecalo na to da se u vrlo kratko vrijeme iznađu i primijene kvalitetna rješenja.

3) Uvođenje online nastave u tijeku – kao što je već rečeno na FIPU, ali i na nekim drugim sastavnicama, poslovi oko uvođenja online nastave bili su u tijeku, što je predstavljalo značajan početni kapital.

Dosadašnji tijek događaja i povratne informacije od studenata, potvrđuju da je zamjena klasične nastave online nastavom bila uspješna. Aktivno koristimo platforme poput YouTubea, Slacka i Zooma. Pred nama je standardizacija različitih rješenja te rješavanje još otvorenih izazova vezanih za online provjere znanja.

Gore navedene okolnosti i mladost nastavnih kadrova FIPU, razlog su optimizmu. Izuzetno smo zadovoljni jer se upravo u trenucima krize pokazalo kako smo spremni odgovoriti na sve izazove brzo i kvalitetno, a sve s ciljem pružanja najboljih mogućih znanja našim studentima.

Vrlo smo zadovoljni dosadašnjom online nastavom

prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek

Cijela ova situacija s koronavirusom i izazovi koje je postavila pred obrazovni sustav, istodobno je i izvrsna prilika da se u još većoj mjeri implementiraju nova rješenja e-učenja. FERIT već dugi niz godina uspješno koristi platformu Loomen za učenje na daljinu, pomoću koje nastavnici komuniciraju sa studentima, redovito postavljaju materijale za predavanja, auditorne, konstrukcijske i laboratorijske vježbe, ali održavaju i kratke provjere znanja, zadaju domaće zadaće i organiziraju kolokviranje pojedinih cjelina. Novonastala situacija i za nas je bila svojevrsni dodatni poticaj da unaprijedimo postojeće resurse, koji će nam omogućiti kvalitetno odvijanje online nastave i učenja na daljinu. Ovu situaciju uspješno smo prebrodili primjenom različitih rješenja održavanja nastave na daljinu, kao što su, primjerice, sustav učenja na daljinu Zoom, Microsoft Teams, Big Blue Button (Loomen)… Osim toga, mnoge tvrtke ponudile su pomoć obrazovnim institucijama za olakšanje održavanja nastave na daljinu, pa je tako, primjerice, renomirana tvrtka Cisco ponudila besplatno korištenje konferencijskog alata Webex za održavanje nastave.

Na temelju pozitivnih povratnih informacija od nastavnika i studenata, mislim da možemo biti vrlo zadovoljni dosad realiziranom nastavom. Interakcija između nastavnika i studenata je svakodnevna, nastavnici nakon svake cjeline provjeravaju usvojenost znanja i vještina primjenom kratkih online testova, a započeli smo i s održavanjem laboratorijskih vježbi iz kolegija koji ih mogu održavati na daljinu. Trenutačno smo u fazi testiranja alata za dijeljenje računalnih resursa, koji će nam omogućiti da studenti od doma mogu koristiti i dio programa koji su licencirani i fizički instalirani na računalnoj opremi Fakulteta.

Naš Fakultet kontinuirano prati i usklađuje nastavne planove i programe s potrebama tržišta rada, uvodi nove sadržaje i razvija metode poučavanja. Smatram kako su otvorenost, fleksibilnost i brza prilagodba promjenama upravo najveće prednosti našeg Fakulteta, što se pokazalo i u ovom slučaju.

FOI ima zaseban portal za e-učenje

izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, dekanica Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin

Već u prvom tjednu online nastave, cijeli FOI-jev sustav izrazito je dobro profunkcionirao i nastava se odvija nesmetano na svim studijima, uz kontinuirano održavanje i nadogradnju vlastite online infrastrukture (poslužitelji, sustavi za e-učenje, sustav za autentifikaciju i autorizaciju te sustav za webinare), koja se pokazala kao odlično rješenje. Studentima su na raspolaganju svi online resursi – digitalni materijali, videoprezentacije, online testovi, webinari i online konzultacije. Nastavnicima je na raspolaganju nekoliko različitih alata za izvođenje online nastave u realnom vremenu (Zoom, BigBlueButton, Adobe Connect i sl.), kao i webinari te kombinacija video i tekstualnih materijala. Cjelokupna praktična nastava, koja se na FOI-ju provodi kroz laboratorijske vježbe i istraživanja, također se izvodi online kroz povezivanje strukovno-teorijske i praktične nastave, u dogovoru i prema uputama predmetnog nastavnika. Djelatnici FOI-jevog Centra za razvoj programskih proizvoda, kontinuirano rade na održavanju i nadogradnji cijelog sustava, osiguravajući 24/7 podršku svim nastavnicima, asistentima, ali i studentima u online nastavi.

FOI godinama radi na razvoju e-učenja i edukaciji nastavnika, kao i na pripremi infrastrukture za e-učenje, te je već 2008. godine izvodio više od 300 predmeta hibridno (kombinirana kontakt nastava i online nastave). Uspješni smo u izvođenju nastave online jer smo u kontinuitetu radili na strateškom planiranju i provođenju e-učenja. Uz dodatne napore naših nastavnika, članova Povjerenstva za e-učenje FOI-ja te naših developera u CZRPP-u, pripremili smo upute i smjernice za sinkronu i asinkronu online nastavu te je provodimo na svim studijima FOI-ja na hrvatskom i na engleskom jeziku za strane studente.

FOI je tako, slijedom ubrzane primjene e-učenja, pripremio novi portal za online učenje (FOI Online – foi.unizg.hr/online-nastava) koji integrira sve sažete, a bitne informacije za nastavnike i studente. Na njemu se mogu pronaći i neki primjeri predmeta te predlošci prema kojima nastavnici mogu organizirati “predmet”, kao i niz uputa i savjeta za uspješno provođenje online nastave.

Naša misija je kreiranje transformativnog edukacijskog iskustva

Đurđica Vukić, koordinatorica studija Računarstva, Visoka škola Aspira

Pojava pandemije znatno je utjecala na naše živote, odrazivši se na sve sektore poslovnih djelatnosti te pritom zahtijevajući od organizacija sposobnost prilagodbe i otpora.

Visoka škola Aspira, od svojih začetaka, kontinuirano ulaže, kako u kadrove, tako i u informacijsko-komunikacijske resurse, pa stoga novonastala situacije nije stvorila ugrozu poslovanja, kao ni obrazovnih aktivnosti. Vodeći se misijom “kreiranja transformativnog edukacijskog iskustva”, prelazak na učenje na daljinu nije utjecao na kvalitetu nastavnog procesa upravo zahvaljujući visokokvalitetnoj programskoj i hardverskoj potpori. Osiguravajući stalni (24/7) pristup Internetu s ustanove, stalan pristup poslužiteljima na ustanovi s udaljenih lokacija, upotrebom računalne opreme kao i virtualnog okruženja u kojem se izvodi online nastava (Merlin sustav, Adobe Connect virtualne sobe, alati za razvoj interaktivnih multimedijalnih edukacijskih sadržaja), online pristupom knjižnici i repozitorijima s nastavnim materijalima, ispunjeni su svi preduvjeti potrebni studentima i nastavnicima za izvođenje nastavnih aktivnosti. Uzimajući u obzir da se navedene tehnologije već kontinuirano upotrebljavaju te su imale pozitivne efekte na usvajanje znanja i motivaciju studenata, prijelaz na potpuno online izvođenje nastave, nije naišao na negativne komentare i iskustva.

Inovativan pristup razvoju studijskih programa upravo je ono što diferencira Aspiru na tržištu visokoobrazovnih institucija. Obrazovanje kadrova koji će završetkom studija moći odgovoriti na praktične zahtjeve realnog sektora temeljimo na suvremenom pristupu u razvoju nastavnog procesa, prijenosu znanja te bliskoj suradnji s renomiranim tvrtkama i visokoškolskim institucijama, na nacionalnoj i globalnoj razini, prateći i primjenjujući nove tehnologije i trendove IT industrije.

Zoom i AnyDesk kao glavni alati

dr. sc. Oliver Jukić, dekan Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Već duži niz godina svi naši materijali dostupni su studentima VSMTI-ja preko platforme Loomen za učenje na daljinu. Osim toga, studenti za svaki predmet imaju objavljen i detaljan raspored održavanja nastave po tjednima, s popisom vrsta nastave (primjerice, predavanja, auditorne ili laboratorijske vježbe, seminar, terenska nastava, itd.) te nastavnih materijala i literature za gradivo koje se u danom tjednu obrađuje.

Stoga nam prvi prijelaz na takav rad nije prouzročio ozbiljnije probleme. U prvom tjednu nastave studenti su upućeni na samostalno praćenje nastavnih materijala, uz dodatne online konzultacije s nastavnicima (telefon, Viber, WhatsApp, Skype i sl.). U međuvremenu podigli smo cjelovitu platformu za online održavanje nastave; nabavljen je potreban broj licenci za korištenje platforme Zoom. Tako smo krenuli s online izvođenjem svih oblika nastave, osim laboratorijskih vježbi. Zahtijevalo je to i brze organizacijske prilagodbe, kreiranje i objavu novog rasporeda nastave, trening nastavnika, kao i probni rad na nekoliko predmeta.

S izvođenjem laboratorijskih vježbi u potpunosti smo krenuli u trećem tjednu. Uz platformu Zoom, koja osigurava video ili audio vezu između nastavnika i svih studenata u grupi, istodobno koristimo i platformu AnyDesk, koja omogućuje rad na udaljenim računalima. Svaki student ima svoje računalo u laboratoriju na Visokoj školi na koje se spaja. Kako nastavnik zna na koje računalo je spojen koji student, iz svog doma ili ureda može se i on spojiti na to računalo te pomoći studentu u odrađivanju vježbe ili ocijeniti njegov rad.

Kapaciteta za provedbu online nastave zasad imamo dovoljno, a online nastava sigurno je pogodnost za studente u ovoj situaciji. Naša prednost je manji broj studenata, odnosno manje studijske grupe. Takav pristup nastavi zahtijeva više utrošenog vremena te je tako s manjim grupama moguće prilično kvalitetno održavati nastavu.

Uvijek spremni na brze tehnološke tranzicije

dr. sc. Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra

Algebra je istog vikenda nakon odluke o zatvaranju škola i fakulteta zatvorila fizičke učionice i zamijenila ih virtualnim. Stručni timovi Algebre koji već godinama uspješno organiziraju izvedbu programa obrazovanja, specijalističkih edukacija, preddiplomskih i diplomskih studija u online formatu, u svega tjedan dana su povećali virtualne kapacitete za izvođenje nastava na 160 učionica i 400 nastavnika. Cjelokupna nastava tako je preseljena u online format. Preddiplomski i diplomski studiji održavaju se korištenjem Adobe Connect platforme koju smo i inače koristili za dio online nastave, , MBA program je zbog predavača s Kelley School of Business krenuo na Zoom platformi, a digitalna akademija je aktivirala Microsoft Teamse.

U ovisnosti o platformi i potrebama specifičnog kolegija ili modula, studentima se prenose sadržaj prezentacije i digitalizirani zapis ploče, ali i video s predavačem. Interakcija sa studentima se može obavljati kao i u učionici kada je riječ o manjim grupama, a tu je i chat sustav za brza pitanja i kvizove. Suradnjom s tehnološkim vendorima kao što su Adobe, Oracle, Microsoft, IBM i drugi, osigurali smo studentima potreban softver, dok je naša referada od ranije u potpunosti digitalizirana.

Osim zahtjevnih tehnoloških promjena, možda najveći dio posla je obavljen u dodatnom osposobljavanju nastavnika za ovakvu vrstu nastave. Uz postojećih 100 nastavnika, asistenata i predavača ubrzo smo došli do broja od ukupno 300 nastavnika koji su prošli dodatne treninge za odgovarajuće on-line alate i metodologije izlaganja. Osim toga, uvodimo i posebne sustave za polaganje ispita te ćemo biti spremni i za takvu opciju, zadržavajući naše kriterije.

Dokazali smo da smo spremni na brze tehnološke tranzicije. Ne samo da smo spremni dovršiti ovu akademsku godinu na online način, već smo dugoročno sposobni školovati nove generacije digitalnih i IT profesionalaca u nekom drugačijem normalnom svijetu.

Svijet se nastavlja razvijati i Algebra je spremna biti uporište mladima koji počinju shvaćati da su digitalna zanimanja jedina racionalna odluka u godinama ispred nas.

Vodič za upis IT studija u Hrvatskoj 2020./2021.

Bjelovar

► Veleučilište u Bjelovaru

Link: www.vub.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo

Titula: bacc. comp.

Čakovec

► Međimursko veleučilište u Čakovcu

Link: www.mev.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo

Titula: bacc. comp.

Dubrovnik

► RIT Croatia

Link: www.croatia.rit.edu

Trajanje: 8 semestara

ECTS bodovi: 240

Studij: Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije/WMC

Titula: B.S., bacc. ing. techn. inf.

► Sveučilište u Dubrovniku - Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Link: www.unidu.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer IT menadžment

Titula: univ. bacc. oec.

► Sveučilište u Dubrovniku - Odjel za elektrotehniku i računarstvo

Link: www.unidu.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu

Titula: univ. bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Primijenjeno / Poslovno računarstvo

Titula: univ. bacc. ing. comp.

Krapina

► Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina

Link: www.vhzk.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Informatika

Titula: bacc. ing. techn. inf.

Križevci

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike

Link: www.foi.unizg.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju

Titula: bacc. inf.

Osijek

► Sveučilište u Osijeku - Ekonomski fakultet

Link: www.efos.unios.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna informatika

Titula: univ. bacc. oec.

► Sveučilište u Osijeku - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija

Link: www.ferit.unios.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Titula: univ. bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Titula: univ. bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Automatika

Titula: bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika

Titula: bacc. ing. el.

► Sveučilište u Osijeku - Odjel za matematiku

Link: www.mathos.unios.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i računarstvo

Titula: univ. bacc. math. et comp.

Trajanje: 10 semestara

ECTS bodovi: 300

Studij: Nastavnički sveučilišni studij matematike i informatike (petogodišnji integrirani)

Titula: mag. educ. math. et inf.

Pula

► Sveučilište u Puli - Fakultet ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković

Link: fet.unipu.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informatički menadžment

Titula: univ. bacc. oec.

► Sveučilište u Puli - Fakultet informatike

Link: fipu.unipu.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informatika

Titula: univ. bacc. inf.

Rijeka

► Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

Link: www.inf.uniri.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informatike

Titula: univ. bacc. inf.

► Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet

Link: www.riteh.uniri.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij računarstva

Titula: univ. bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike

Titula: univ. bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski stručni studij elektrotehnike

Titula: bacc. ing. el.

► Veleučilište u Rijeci

Link: www.veleri.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Informatika

Titula: bacc. inf.

Sisak

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike

Link: www.foi.unizg.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju

Titula: bacc. inf.

Split

► Sveučilište u Splitu - Ekonomski fakultet

Link: www.efst.unist.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Informatički menadžment

Titula: univ. bacc. oec.

► Sveučilište u Splitu - Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Link: www.fesb.unist.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Titula: univ. bacc. ing. el. techn. inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Titula: univ. bacc. ing. el. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika

Titula: bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo

Titula: bacc. ing. comp.

► Sveučilište u Splitu - Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Link: www.gradst.unist.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Titula: univ. bacc. ing. geod. et geoinf.

► Sveučilište u Splitu - Prirodoslovno-matematički fakultet

Link: www.pmfst.unist.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i informatika

Titula: univ. bacc. math. et inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informatika

Titula: univ. bacc. inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Fizika i informatika

Titula: univ. bacc. phys. et inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika

Titula: univ. bacc. inf. et techn.

► Sveučilište u Splitu - Sveučilišni odjel za stručne studije

Link: www.oss.unist.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij informacijske tehnologije

Titula: bacc. techn. inf.

► Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira

Link: www.studij-racunarstva.com

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo, smjer Programsko inženjerstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Šibenik

► Veleučilište u Šibeniku

Link: www.vus.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Informatički menadžment

Titula: bacc. oec.

Varaždin

► Sveučilište Sjever

Link: www.unin.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Automatizacija i Biomedicinska elektronika

Titula: bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski interdisciplinarni stručni studij Multimedija, oblikovanje i primjena

Titula: bacc. ing. graph. teh.

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike

Link: www.foi.unizg.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informacijski i poslovni sustavi

Titula: univ. bacc. inf.

Studij: Preddiplomski stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju

Titula: bacc. inf.

Velika Gorica

► Veleučilište Velika Gorica

Link: www.vvg.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Održavanja računalnih sustava

Titula: bacc. ing. techn. inf.

Virovitica

► Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici

Link: www.vsmti.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Menadžment, smjer Informatički menadžment

Titula: bacc. oec.

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo, smjer Programsko inženjerstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Telekomunikacije i informatika

Titula: bacc. ing. el.

Zabok

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike

Link: www.foi.unizg.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju

Titula: bacc. inf.

Zadar

► Sveučilište u Zadru – Odjel za informacijske znanosti

Link: www.unizd.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti

Titula: univ. bacc. inf.

Studij: Preddiplomski stručni studij Informacijske znanosti

Titula: bacc. inf.

Zagreb

► RIT Croatia

Link: www.croatia.rit.edu

Trajanje: 8 semestara

ECTS bodovi: 240

Studij: Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije/WMC

Titula: B.S., bacc. ing. techn. inf.

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva

Link: www.fer.unizg.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Titula: univ. bacc. ing. el. techn. inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Titula: univ. bacc. ing. el. comp.

► Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet

Link: inf.ffz.unizg.hr

Trajanje: 6 semestara

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti (jednopredmetni)

ECTS bodovi: 180

Titula: univ. bacc. inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti (dvopredmetni)

ECTS bodovi: 90

Titula: univ. bacc. inf.

► Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet

Link: www.geof.unizg.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Titula: univ. bacc. ing. geod. et geoinf.

► Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet

Link: www.pmf.unizg.hr

Trajanje: 10 semestara

ECTS bodovi: 300

Studij: Nastavnički sveučilišni studij Fizika i informatika (petogodišnji integrirani)

Titula: mag. educ. phys. et inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Matematika (+ diplomski Računarstvo i matematika)

Titula: mag. inf. et math.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Matematika (+ diplomski Matematika i informatika, nastavnički)

Titula: mag. educ. mat. et inf.

► Tehničko veleučilište u Zagrebu

Link: www.tvz.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika

Titula: bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski stručni studij Informatika

Titula: bacc. ing. techn. inf

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo

Titula: bacc. ing. comp.

► Veleučilište i Sveučilište VERN’

Link: www.vern.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Poslovna informatika

Titula: bacc. inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Cyber komunikacije i znanost o mreži (uskoro)

Titula: univ. bacc. comm.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Internet stvari (uskoro)

Titula: univ. bacc. ing. comp.

► Visoka škola za informacijske tehnologije

Link: www.vsite.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Programiranje

Titula: bacc. techn. inf.

Studij: Preddiplomski stručni studij Baze podataka i web-dizajn

Titula: bacc. techn. inf.

Studij: Preddiplomski stručni studij Računalni sustavi i mreže

Titula: bacc. techn. inf.

Studij: Preddiplomski stručni studij Informacijski sustavi

Titula: bacc. techn. inf.

► Visoko učilište Algebra

Link: www.algebra.hr/visoko-uciliste

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Multimedijsko računarstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Programsko inženjerstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Sistemsko inženjerstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Digitalni marketing

Titula: bacc. dig. mark.

Zaprešić

► Veleučilište Baltazar

Link: www.bak.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije

Titula: bacc. techn. inf.