Google financira domaći projekt s temom sigurnosti djece na Internetu

Udruga Suradnici u učenju dobila je za svoj projekt sigurnijeg Interneta za djecu 100.000 eura od filantropske organizacije Google.org u sklopu natječaja Impact Challenge on Safety

Hrvatska udruga Suradnici u učenju jedini je domaći dobitnik potpore dobrotvorne organizacije Google.org u zadnjem natječaju Google.org Impact Challenge on Safety, vrijednom ukupno 10 milijuna eura. Na natječaj je bilo prijavljeno gotovo 900 projekata iz 44 zemlje Europe, a ovoga su tjedna proglašeni dobitnici – njih 29 koji su za svoje projekte dobili od 50 tisuća pa do milijun eura.

100.000 eura ide u Hrvatsku

Suradnici u učenju dobitnici su potpore u iznosu od 100.000 eura za svoj projekt "Growing up on a safer Internet". Projekt će trajati dvije godine, a fokusirat će se na promoviranje sigurnog korištenja internetskih tehnologija kroz gamifikaciju. Djeca, roditelji i učitelji će kroz ovaj projekt učiti o sigurnosti na Internetu kroz izradu vlastitih interaktivnih sadržaja s tom tematikom.

Korištenjem priručnika i drugih izvora znanja, sudionici u ovom projektu će izrađivati edukativne igre koje će najmlađe podučiti kako na siguran način istraživati Internet. Razvijeni program edukacije bit će potpuno besplatan i dostupan za preuzimanje svima – učenicima, nastavnicima, roditeljima i javnosti.

"Izuzetno smo ponosni i sretni što je udruga Suradnici u učenju jedna od 29 organizacija koja je u sklopu natječaja Google.org Impact Challenge on Safety osigurala financijska sredstva u iznosu od 100 tisuća eura za projekt 'Growing up on a safer Internet' koji je usmjeren na edukaciju nastavnika, učenika i njihovih roditelja o odgovornom i sigurnom korištenju interneta. Na natječaj se prijavilo više od 870 projekata, čime je ovaj uspjeh za Udrugu još veći te nas potiče i obavezuje na još kvalitetniji rad", izjavio je Darko Rakić, predsjednik udruge Suradnici u učenju, koji je ovoga tjedna u Bruxellesu potpisao ugovor o dodijeljenoj potpori.

Deseci tisuća polaznika

Udruga Suradnici u učenju od 2009. godine provela je brojne projekte vezane za sigurnost na Internetu. Kroz njihove je radionice do danas prošlo preko pet tisuća djece i učitelja. Ista udruga organizator je i Međunarodnog natjecanja iz informatike i računalnog razmišljanja Dabar, u kojem je samo u prošloj godini u Hrvatskoj sudjelovalo gotovo 25 tisuća učenika.

Udruga je kroz protekle godine pripremila i raznovrsne, besplatne sadržaje za učenje i poučavanje o primjerenom, odgovornom i sigurnom korištenju Interneta, namijenjene učiteljima, nastavnicima, roditeljima, djeci i mladima od 4 do 18 godina, a sve njih moguće je pronaći na stranicama udruge.