Google predstavlja novi SDK koji će omogućiti Android aplikacijama da rade na svim vrstama uređaja

Prvi put najavljen tijekom Google I/O ‘22 konferencije, Google predstavlja svoj Cross device SDK kojim razvojnim programerima želi olakšati stvaranje Android aplikacija za više platformi s povezivanjem između različitih uređaja.

Ovaj jednostavan i intuitivan skup API-ja bi programerima trebao omogućiti tri ključne stvari: otkrivanje uređaja u blizini, uspostavljanje sigurne veze između uređaja i osigurati jednako iskustvo korištenja aplikacija na više uređaja.

Image: Google Blog

Prema Googleu, Cross device SDK koristi Wi-Fi, Bluetooth i UWB (ultra-wideband) da bi omogućio povezivanja s više uređaja.

U najavi je navedeno nekoliko scenarija u kojima bi ove značajke mogle biti od koristi. To može biti dijeljenje podataka iz aplikacije na jednom Android uređaju s istom aplikacijom na drugom uređaju ili pokretanje aplikacije na sekundarnom uređaju bez potrebe da aplikacija radi u pozadini. Također, omogućilo bi se da korisnik neke zadatke započne na jednom uređaju, a nastavi na drugom. Sve to kroz uspostavljanje sigurne veze za međusobnu komunikaciju uređaja.Osim toga, čak bi i putnici u automobilu mogli podijeliti određenu lokaciju na karti s navigacijskim sustavom vozila, prenosi The Verge.