Kraj podrške za Windowse 10 stvara - rudnik zlata

Gašenje podrške za Windowse 10 prisilit će stotine milijuna korisnika na nadogradnju, stvarajući ogroman ekološki izazov, ali i priliku za reciklažu plemenitih metala vrijednih milijarde eura

Uskoro nas očekuje prestanak podrške za Windowse 10, što će milijune uređaja diljem svijeta učiniti zastarjelima i sigurnosno ranjivima. Prema novom istraživanju koje prenosi TechRadar, ova tehnološka tranzicija sa sobom donosi ozbiljne ekološke posljedice, ali i nevjerojatan ekonomski potencijal skriven u elektroničkom otpadu.

Globalno se procjenjuje da će čak 400 milijuna osobnih računala postati otpad jer njihov hardver ne zadovoljava minimalne zahtjeve za nadogradnju na Windows 11. Samo u Ujedinjenom Kraljevstvu radi se o 14,4 milijuna računala. Istraživači iz tvrtke Business Waste, specijalizirane za upravljanje otpadom, tvrde da bi se iz tih odbačenih uređaja moglo izvući čak 12,8 milijuna kilograma iskoristivih metala, uključujući zlato, bakar, srebro, platinu, paladij i indij.

Financijska vrijednost tih sirovina je zapanjujuća. Procjenjuje se da bi se reciklažom moglo povratiti metala u vrijednosti od preko dvije milijarde eura (1,809 milijardi funti). Najveći dio te vrijednosti, gotovo dvije milijarde eura, odnosi se na zlato koje se koristi u elektroničkim komponentama. Uz to, bakar vrijedi oko 115 milijuna eura, a srebro gotovo 40 milijuna eura. Iako postoje direktive i programi za poticanje odgovornog recikliranja, poput WEEE direktive u Europi, ostaje nejasno koliki će postotak ovih uređaja zaista biti pravilno zbrinut.

Važno je napomenuti da krivnja za stvaranje ovog masovnog e-otpada ne leži isključivo na korisnicima. Odluka Microsofta da prekine podršku za starije uređaje prisiljava pojedince i tvrtke na nadogradnju. Nastavak korištenja Windowsa 10 nakon isteka podrške izlaže korisnike značajnim sigurnosnim rizicima, poput virusa i softverskih grešaka, jer više neće primati ključna sigurnosna ažuriranja.

Tržište je već reagiralo na nadolazeće promjene. Analitička kuća IDC zabilježila je porast isporuka osobnih računala od 9,4% na godišnjoj razini u trećem kvartalu 2023. godine, što se dijelom pripisuje pripremama za tranziciju. Maciek Gornicki, viši menadžer za istraživanja, dodaje kako je prodaji doprinio i kraj ciklusa obnove uređaja kupljenih prije pandemije.

Iako će produljena sigurnosna ažuriranja (ESU) koja će korisnicima u Europskoj uniji biti besplatna godinu dana, nekima dati još malo vremena, masovna nadogradnja hardvera je neizbježna.