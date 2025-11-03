Microsoft zakrpao dugogodišnji bug u Windowsima, s kojim ste se sigurno susreli

Opcija "instaliraj ažuriranja i isključi računalo" u pravilu nije činila opisano, već je nakon instaliranja ažuriranja računalo samo resetirala. Čudnovati problem zahvaćao je Windowse 10 i 11, a sad je riješen

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 3. studenog 2025. u 13:07

Ako ste koristili Windowse 10 ili 11 tijekom posljednjih desetak i više godina, vrlo vjerojatno ste se susreli s neobičnim ponašanjem tog OS-a u slučaju kad je trebalo ažurirati ga. Naime, Windowsi su u novije vrijeme imali običaj u pozadini preuzeti i pripremiti sigurnosne i ostale nadogradnje, pa korisniku ponuditi njihovo instaliranje jednom kad je on odlučio isključiti računalo. Tada su se u izborniku Start, pod ponuđenim opcijama resetiranja ili isključivanja računala, pojavljivale još dvije: "Update and restart" (Instaliraj ažuriranja i ponovno pokreni računalo) te "Update and Shut Down" (Instaliraj ažuriranja i isključi računalo).

Reset umjesto isključivanja

Međutim, problem je bio u tome što potonja opcija u pravilu nije obavljala ono što joj je bio zadatak. Umjesto da nakon instaliranja ažuriranja isključi računalo, ona ga je najčešće samo resetirala. Tako bi korisnik, koji je možda ostavio PC da se ažurira i isključi, sljedeći put kad bi htio raditi našao ga uključenoga, spremnoga za prijavu u Windowse. Mnogi su se pritom sigurno pitalo zašto je tomu tako, odnosno vjerovali da su sami odabrali pogrešnu opciju iz izbornika.

Nakon više godina takvog neobičnog ponašanja Microsoft je prilikom posljednje nadogradnje Windowsa priznao da je bila riječ o bugu. U opisu zakrpe kažu da su riješili uzrok tog problema, koji je dovodio do resetiranja, a ne isključivanja računala nakon instalacije ažuriranja. Što je problem bio, odnosno kako je riješen, nije objavljeno. Ono što je jasno jest da od ažuriranja brojčane oznake 26200.7019 za Windows 11e 25H2 (ili 26100.7019 za verziju 24H2) opisana se situacija više ne bi trebala ponavljati.

Jednom kad na svoj OS instalirate redovitu nesigurnosnu nadogradnju KB5067036, problem s isključivanjem računala nakon instaliranih ažuriranja bit će (vjerojatno) riješen.



