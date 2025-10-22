Kraj Windowsa 10 je prilika za Linux? Zorin OS bilježi ogroman porast preuzimanja

S približavanjem kraja podrške za Windows 10, mnogi korisnici traže alternative. Linux distribucija Zorin OS zabilježila je 100.000 preuzimanja u samo dva dana, od čega je velik dio s Windows sustava

Neke od najboljih Linux distribucija nastoje iskoristiti nadolazeći kraj podrške za Windows 10, a jedna od njih, Zorin OS, ostvaruje izvanredne rezultate. Dok se Microsoft priprema umiroviti jedan od svojih najpopularnijih operativnih sustava, otvorena su vrata za alternative koje korisnicima nude svjež početak.

Prema pisanju portala TechRadar, programeri koji stoje iza Zorin OS-a objavili su kako je njihova najnovija verzija u samo dva dana preuzeta više od sto tisuća puta. Ono što je posebno zanimljivo jest podatak da je gotovo tri četvrtine (72%) tih preuzimanja stiglo s Windows računala, što jasno ukazuje na to da korisnici aktivno traže zamjenu za svoj dosadašnji sustav. Nova verzija Zorin OS-a predstavljena je kao "moderna alternativa koja čini da se vaše računalo osjeća kao novo".

Kao dodatni vjetar u leđa, Zorin Group istaknuo je primjer grada Échirolles u Francuskoj, koji je dio računala u gradskoj vijećnici prebacio sa sustava Windows 10 na softver otvorenog koda, uključujući i Zorin OS. Iako se ovo predstavlja kao pobjeda nad "dominantnim operativnim sustavima velikih tehnoloških tvrtki", detaljniji uvid otkriva da je riječ o tranziciji samo 10% računala, s većim naglaskom na prelasku s Microsoft Office paketa na LibreOffice nego na potpunoj zamjeni samog Windowsa.

Unatoč tome, službeni kraj podrške za Windows 10 očito potiče pojedince i organizacije da ozbiljno razmotre Linux. Priljev od otprilike 70.000 novih korisnika s Windowsa u samo nekoliko dana impresivan je uspjeh za relativno manjeg igrača na tržištu operativnih sustava. Zorin OS se ističe kao jedna od boljih opcija za one koji dolaze iz Microsoftovog ekosustava, ponajviše zbog sučelja koje dizajnom podsjeća na Windows 11.

Naravno, prelazak na Linux može biti odlično rješenje, posebno za starija računala koja ne zadovoljavaju hardverske zahtjeve za Windows 11, no takav potez nosi i određene kompromise. Korisnici se mogu susresti s problemima oko potrebnog softvera za hardver (driverima) ili nekompatibilnosti specifičnog softvera. Poseban izazov predstavljaju videoigre, gdje mnogi online naslovi ne funkcioniraju zbog sustava protiv varanja koji nisu prilagođeni za Linux.

Važno je napomenuti da korisnici još ne moraju napustiti Windows 10. Microsoft nudi opciju produljene podrške koja uz naknadu osigurava sigurnosna ažuriranja na još godinu dana. Iako se time odluka o budućnosti računala samo odgađa, ta opcija postoji za sve kojima je potrebno dodatno vrijeme za prilagodbu.