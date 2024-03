Windows 11 službeno je predstavljen u lipnju 2021. godine, no datum njegova izlaska, kada je doista postao besplatnom nadogradnjom za sve korisnike Windowsa 10, zapravo je 5. listopada iste godine. Otad pa sve do danas izašao je niz nadogradnji kojima su se Windowsi u mnogočemu promijenili i postali dodatno opremljeni manjim ili većim značajkama, nerijetko bi dolazilo i do zadiranja u sučelje te do promjena koje bi nekima odgovarale, dok bi neki na njih gledali s dubokim prijezirom. Ažuriranja imaju svoj uhodan ritam, pa je vrlo lako već unaprijed znati kada neko planirano ažuriranje stiže, a pogotovo ako je riječ o tipu ažuriranja s kojim dolaze nove mogućnosti.