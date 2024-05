Najnovije izdanje iOS-a 17.5 službeno omogućuje web distribuciju aplikacija u EU

iOS-a 17.5 donosi kombinaciju novih značajki, sigurnosnih poboljšanja i ažuriranja te najvažnije, usklađenost sa Zakon o digitalnim tržištima Europske unije. Uz to, zakrpani su i Safari, iPadOS, watchOS i tvOS

Najvažnija novost u iOS-a 17.5 za developere i europske korisnike je službeno omogućeno uvođenje web distribucije unutar Europske unije. To znači distribucija iOS aplikacija moguća je izravno s web stranica čime se zaobilazi tradicionalna ruta App Storea. Da bi to iskoristili, programeri se moraju pridržavati poslovnih uvjeta App Storea, uključujući naknadu za tehnologiju plus plaćanje ovisno o broju instalacija. Ovaj potez je odgovor na Zakon o digitalnim tržištima koji provodi Europska komisija, s ciljem otvaranja ekosustava aplikacija i pružanja korisnicima više, i vjerojatno jeftinije, mogućnosti preuzimanja. O tome kako je tekla bitka Applea, Epica i komisije Europske unije pisano je u dosta nastavaka.

Sigurnosno krpanje, već tradicionalno sa svakim ažuriranjem, primarno se odnosi na iOS 17.5 and iPadOS 17.5 a detalji se mogu pročitati na stranicama Applea.

Igre riječima

iOS 17.5 donosi novu igru riječi, "Quartiles," To je treća igra koja dolazi na Apple News+, nakon dodavanja dnevnih križaljki i mini-igara križaljki koje su dodane prošle godine. Očito je na taj izbor utjecao i New York Times koji je prošle godine otkupio enormno popularnu igru riječima Wordle pa su se u SAD slične igre počele pojavljivati kao gljive poslije kiše. Za sada igra je dostupna pretplatnicima Apple News+ u Sjedinjenim Državama i Kanadi, dodajući paketu igara dostupnih unutar aplikacije Apple News. Također, uveden je izvanmrežni način rada za Apple News+, koji pretplatnicima omogućuje preuzimanje sadržaja za izvanmrežno čitanje, poboljšavajući pristupačnost i praktičnost.

U novoj igri, riječi se oblikuju odabirom pločica koje sadrže dva do četiri slova.

Ažuriranje iOS 17.5 uključuje 15 značajnih sigurnosnih zakrpa, rješavajući ranjivosti kako bi se poboljšala zaštita korisnika iPhonea. Ti su popravci ključni za održavanje integriteta i sigurnosti korisničkih podataka i samog uređaja. Sgurnosne zakrpe dobili su i iPadOS, preglednik Safari, watchOS i tvOS.

Uljepšavanje

iOS 17.5 također uvodi nekoliko promjena dizajna i manjih ažuriranja u cijelom sustavu. Widget Podcasts, na primjer, ažuriran je značajkom dinamičke boje koja se mijenja ovisno o ilustraciji podcasta koji se trenutno reproducira. Poboljšanja aplikacije Find My omogućuje korisnicima praćenje svog uređaja tijekom popravaka.

Kompatibilan je sa širokim rasponom modela iPhonea, od iPhonea XR, XS i XS Max do najnovijeg iPhonea 15 Pro Max.