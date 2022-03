Otključavanje iPhonea licem – od sada i s maskom

Pandemija respiratornog virusa nešto je na što Apple nije računao kada je sustav prepoznavanja korisnika putem otiska prsta Touch ID zamijenio onim koji prepoznaje lice, Face ID. Naime, za otključavanje mobitela iPhone X i novijih, za prijavu u razne mobilne aplikacije na njima (od e-bankarstva na dalje), kao i za plaćanje putem sustava Apple Pay, njihovi mobiteli zahtijevaju da se vlasnika autentificira skeniranjem lica. To radi vrlo brzo, sa svakom generacija sve bolje i brže, ali ima jedan velik nedostatak – u slučaju kada na licu nosite zaštitnu masku, mobitel vas neće prepoznati.

Prepoznavanje maskiranih lica

To, pak, implicira da ćete u javnosti i svugdje gdje ste u proteklih gotovo dvije godine išli s maskom, nju s lica morati nakratko skinuti kako bi vas uređaj prepoznao, ili da ćete ga otključavati utipkavanjem PIN-a. Ovo može biti donekle iritantno ako mobitelom želite platiti u trgovini, pa morate skidati masku ili dva puta utipkavati PIN. No, u tjednu kada obilježavamo drugu godišnjicu prvog vala koronavirusa i prvog lockdowna, Apple je nadogradio iOS kako bi on prepoznao i vlasnike telefona s maskom na licu.

Za aktivaciju ove je opcije potrebno iznova "skenirati" lice sustavom Face ID kako bi on detaljnije snimio područje oko očiju. Napominjemo da je funkcionalnost dostupna samo za vlasnike iPhonea iz serija 12 ili 13, dakle lansiranih od jeseni 2020. godine na ovamo.

Tap to Pay za SAD

Najnovija nadogradnja operacijskog sustava nosi brojčanu oznaku 15.4, a osim prepoznavanja lica pod maskom, donosi i pregršt ostalih noviteta. Od zanimljivijih izdvajamo mogućnost pretvaranja iPhonea u POS uređaj za primanje digitalnih plaćanja karticama ili NFC-om (Tap to Pay), što je omogućeno samo na tržištu SAD-a. Od manjih dodataka tu je i 40-ak novih emojija te novi glas virtualne asistentice Siri.

Neki od novih emojija

Korisnicima koji se služe s više Appleovih uređaja, poput iPada ii Maca, nadogradnja na iPadOS 15.4 donijet će dugo očekivani Universal Control, opciju da s jednim mišem i tipkovnicom kontroliraju Mac i iPad koji se nalazi u njegovoj blizini. Ovaj je dodatak bio predstavljen još na WWDC-u 2021. godine.

Nadogradnja na iOS 15.4 "teška" je preko gigabajta, a dostupna je za ovet-the-air preuzimanje.