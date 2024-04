Tko ažurira Windowse 11, u izborniku Start vidjet će – reklame za aplikacije

Microsoft je ovoga tjedna u javnu distribuciju pustio nadogradnju Windowsa 11 oznake KB5036980, za aktualne inačice 22H2 i 23H2 tog operacijskog sustava. S njom, kako sami navode, dolazi promjena vezana uz izbornik Start, koja se već sada tumači kao pripremanje terena za ugradnju oglašivačkog prostora izravno u taj izbornik.

Naime, ažurirate li Windowse 11 s ovom manjom nadogradnjom, u izborniku Start, u sekciji koja služi za preporučivanje aplikacija, počet će se pojavljivati i preporuke za aplikacije koje nemate instalirane na računalu. Prema dokumentaciji objavljenoj iz Microsofta, tamo će se za sada nalaziti "samo neke aplikacije iz Microsoft Storea", koje dolaze od manjeg dijela odabranih developera. Funkcija, kažu, služi tome da bi korisnici lakše otkrili neke izvrsne aplikacije dostupne na službenoj trgovini. Dakle – reklamirat će vam ono za što misle da bi vam moglo koristiti.

Kako ih isključiti?

Srećom, taj dodatak OS-u nije obavezan, pa ga se (barem za sada) može i isključiti. Potrebno je tek otići u izbornik Settings > Personalization > Start te tamo isključiti prekidač na opciji "Show recommendations for tips, app promotions, and more".

WindowsLatest.com / prilagođeno

Osim promoviranja određenih aplikacija, u istoj sekciji u narednim tjednima korisnicima će se početi prikazivati i preporuke za već instalirane i češće korištene aplikacije, koje još nisu "prikačene" u početnom dijelu izbornika Start. Isključivanje gore navedene opcije isključit će i takve preporuke.