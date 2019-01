Uskoro će i korisnici Windowsa 10 Home imati mogućnost pauziranja nadogradnji

Microsoft je s Windowsima 10 donio i jednu novinu – nemogućnost blokiranja preuzimanja te potom i instalacija zakrpi i nadogradnji. Iako je ovaj dio mnogim korisnicima zasmetao, jer im je Microsoft time oduzeo kontrolu na vlastitim računalima, donekle je i razumljiv.

Podsjetimo, tijekom godina Microsoftu se dosta prigovaralo zbog nesigurnosti njegovog operacijskog sustava. Istine radi treba navesti i kako je dio korisnika sam kriv za takvu reputaciju zbog upornog odbijanja instaliranja zakrpi, što zbog piratskih Windowsa, što zbog uvjerenja kako im računala zbog zakrpi rade sve sporije. Takva su ne zakrpana računala ostala podložna virusima i drugom štetnom softveru čime je i stečena neslavna reputacija o Windowsima kao nesigurnima.

Dodatno ulje na vatru dolijevali su godinama i poklonici Linuxa i Mac OS-a koji su također godinama slavodobitno naglašavali kako na njihovim OS-ovima nema virusa i sigurnosnih propusta. Sve dok isti nisu otkriveni u onom trenutku kada su postali iole zanimljiviji hakerima i „proizvođačima“ virusa. No, šteta je već bila učinjena i Microsoft je morao poduzeti nešto po tom pitanju te je jednostavno odlučio da više neće korisnicima prepuštati odluku, kada će, i hoće li uopće instalirati nadogradnje na svoja računala.

Uskoro će korisnici Windows 10 Home moći odgoditi instalaciju nadogradnji do tjedan dana

Korisnici tu odluku nisu najbolje primili, pogotovo kada im se u početcima Windowsa 10 znalo dogoditi da im se računalo samo od sebe resetira kako bi instalirao nove zakrpe i druge nadogradnje. Korisnici su znali tako izgubiti dokumente na kojima su radili, profesionalni igrači bili bi naprasno izbačeni iz igraćih sesija i sl.

Nakon brojnog negodovanja, Microsoft je odlučio malčice popustiti te je omogućio prolongiranje instalacije za kasnije, no samo korisnicima Professional i drugih poslovno, edukativnih inačica Windowsa 10. Kućni korisnici koji su mahom koristili Windows 10 Home ostali su tako kratkih rukava i morali su htjeli oni to ili ne pristati na redovno ažuriranje Windowsa.

No, Microsoft je ponovno popustio, ne previše, ali malo da i uskoro će i korisnici Windowsa 10 Home imati mogućnost odgađanja instaliranja nadogradnji. Korisnici koji na svojim računalima imaju instaliranu Insidersku inačicu Windowsa 10 – 19H1 primijetili su novu opciju – "Pause updates for 7 days".

Kako joj samo ime kaže, ista će omogućiti korisnicima da odgode instalaciju zakrpi i nadogradnji za do sedam dana. Nije, puno, ali i to je početak. Opcija se nalazi u Settings panelu pod Updates & Security. Istu opciju će moći koristiti i korisnici ostalih inačica, s tim da će oni imati duži period odgode, do 35 dana.