Windows 7 kroz šest mjeseci odlazi u mirovinu

Windows 7 će uskoro u zasluženu mirovinu. To ne bi predstavljano toliki problem da nije riječ o široko zastupljenom operacijskom sustavu u svijetu, s više od 35% korisnika, što ga čini drugim najpopularnijim operacijskim sustavom na svijetu, odmah iza Windowsa 10.

Microsoft je Windowse 7 predstavio 22. srpnja 2009. godine, ta, inicijalna inačica odavno je prestala dobivati nadogradnje, još od 9. travnja 2013. kada je Microsoft donio odluku kako će daljnje sigurnosne nadogradnje i nove mogućnosti primati samo računala s instaliranim Service Packom 1. Dvije godine kasnije, 13. siječnja 2015 Microsoft je obustavio razvoj novih mogućnosti za Windowse 7 i prešao u fazu produžene podrške tijekom koje je nastavio izbacivati samo sigurnosne nadogradnje za Windowse 7.

Sada je i ta zadnja faza pred završetkom, točnije završit će 14. siječnja 2020. godine. Od tog datuma tvrtke koje se i dalje budu željele zadržati na tada već 11. godina starom operacijskom sustavu morat će početi plaćati Microsoftu za sigurnosne nadogradnje. No, to će moći činiti samo do 10. siječnja 2013. godine kada će Windowsi 7 konačno i trajno biti napušteni od strane proizvođača, Microsofta.

Trenutno stanje nije dobro. Unatoč Microsoftovoj ponudi korisnicima da svoja računala besplatno nadograde na Windowse 10, mnogi to nisu učinili. Razloga ima više, neki se zaklinju kako su Windowsi 7 brži i bolji, drugi se boje navodnog špijuniranja od strane Windowsa 10, a treći su se jednostavno navikli na sučelje i ne da im se mijenjati navike. Ne treba zaboraviti ni na manji dio korisnika koji zbog starijeg softvera ne mogu prijeći na nove Windowse, jer isti na njima nije podržan.

Internetska stranica NetMarketShare navodi kako Windowse 7 trenutno koristi 35,38% korisnika, što ih čini drugim najpopularnijim operacijskim sustavom na svijetu. Ispred njih su dakako Windowsi 10 koji trenutno imaju 45,79% korisnika dok je na trećem mjestu macOS (10.14) sa 5,31% korisnika.

Čini se kako će Windowsi 7 postati novi Windowsi XP s kojima je Microsoft također imao problema, odnosno s njihovim korisnicima koji su ih dugi niz godina nakon ukidanja službene podrške nastavili koristiti. Primjerice, Windows XP je sredinom 2015. tj. godinu dana od ukidanja službene podrške i dalje imao više od 14% vjernih korisnika. Sličan, ako ne i gori scenarij se očekuje i s Windowsima 7.