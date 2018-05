Windowsi 10 na 700 milijuna aktivnih uređaja

Tijekom Build 2018 konferencije iz Microsofta su se pohvalili kako Windowse 10 trenutno nalaze na 700 milijuna aktivnih uređaja. Pri tome se ne misli samo na desktop i prijenosna računala već sa sve uređaje koje u nekom obliku pogone Windowsi 10.

Polako, ali sigurno se iz godine u godinu povećava baza korisnika zadnjih Windowsa ikad. Podsjetimo, u svibnju 2017. godine Windowsi 10 su se prema Microsoftovom službenom brojanju nalazili na 500 milijuna uređaja, a koji mjesec kasnije (u studenom 2017.) na njih 600 milijuna.

Prema zadnjim službenim podacima koji dolaze iz Microsofta Windowsima 10 je do novih 100 milijuna uređaja i konačnog zbroja od 700 milijuna trebalo opet oko pola godine. Tim tempom željena milijarda mogla bi se ostvariti do 2020. godine, odnosno dvije godine kasnije no što je bio prvotni plan.

Isti događaj Microsoft je iskoristio i da se pohvali vezano uz broj pretplatnika Office 365. Od listopada 2017. godine Office 365 dobio je 15 milijuna novih pretplatnika kojih je sada ukupno 135 milijuna na mjesečnoj bazi.