Windowsi 11 23H2 donose tek – promjenu brojčane oznake

Posljednja nadogradnja Windowsa donijela je (nekima) nove mogućnosti generativne umjetne inteligencije, kao i unaprijeđene verzije Painta i nekoliko ostalih standardnih aplikacija. No, sve to je u distribuciju bilo pušteno pod starom oznakom 22H2, neslužbenog naziva nadogradnje Moment 4, pa se postavljalo pitanje – što će, i kada, donijeti "ovogodišnja" nova verzija OS-a, 23H2? Čini se kako smo dobili prve odgovore na to pitanje, a oni su prilično razočaravajući.

Malo do ništa novoga

Naime, u narednim bi tjednima, kako doznaje portal Windows Latest, nova brojčana oznaka nadogradnje Windowsa mogla dospjeti u javnost. Windows 11 23H2, pak, službeno će se distribuirati pod nazivom Windows 11 2023 Update, no neće donijeti gotovo ništa zamjetno novoga. Glavni je cilj ove nadogradnje "resetirati brojač", odnosno produžiti ciklus službene podrške za one uređaje na kojima je nadogradnja primijenjena. Verzija 23H2 radit će na svim računalima, na kojima trenutačno radi 22H2, a podržavat će isti softver i drivere kao i sadašnja verzija. Da je zaista riječ tek o formalnoj promjeni naziva, potvrđuje i činjenica da je ona u tom obliku puštena na Release Preview Channel.

Kako ne bi baš sve ostalo isto, Microsoft je odlučio svoju aplikaciju Chat, posljednje dvije godine prisutnu u Windowsima, preimenovati u "Microsoft Teams (free)". Bit će to i dalje aplikacija integrirana u OS, koja omogućava dopisivanje, audio i video pozive, a nova bi funkcija mogla biti povezivanje s mobitelima s Androidom (Phone Link). Izgledom i funkcijama više će podsjećati na aplikaciju Teams, dobit će pojednostavljeno minimalističko sučelje, a bit će, za razliku od "punih" Teamsa, potpuno besplatna. Također će u Windowsima biti "po defaultu" prikačena na taskbar.

I to je otprilike to – ostale funkcije, poput Copilota, neki korisnici već sada mogu ručno aktivirati, dok će ostali morati pričekati da i njihovo računalo dođe na red. Taj red određuje Microsoft, po ne baš transparentnom ključu.