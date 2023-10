Nadogradili ste Windowse 11, a Copilota nema? Evo kako ga ručno aktivirati

Posljednjom većom nadogradnjom Windowsa 11 Microsoft je u svoj OS ugradio AI dodatak Copilot. On zbog pravnih restrikcija nije aktiviran na području Europske unije, ali ga svejedno možete aktivirati

Prije otprilike dva tjedna, 26. rujna, Microsoft je u javnu distribuciju bio pustio novu nadogradnju Windowsa 11 22H2 (zbunjujuća oznaka, ali tako je), u kojoj je isporučio prvi paket umjetne inteligencije, izravno ugrađen u taj operacijski sustav. Virtualni AI pomoćnik Copilot tako se s novom inačicom Windowsa smješta u njihov bočni stupac (sidebar), poziva ga se klikom na ikonu na taskbaru ili drugdje, a može poslužiti za brže promjene postavki Windowsa ili pak za generiranje teksta kao unutar Bing Chata.

No, ako ste i sami proteklih dana preuzeli ovu nadogradnju, vjerojatno taj Copilot u svojem OS-u niste dobili. Naime, Microsoft ga je ugradio u novu verziju Windowsa, ali će ga aktivirati naknadno, postupno, ovisno o zemljama. Za korisnike u Europskoj uniji Copilot je privremeno blokiran zbog neusklađenosti s ovdašnjim propisima, GDPR-om i drugima. Takav je slučaj bio i prilikom lansiranja Barda, primjerice, pa mu se prvih tjedana moralo pristupati putem VPN-a.

Uradi sam

Ipak, u međuvremenu je pronađen način za aktiviranje Copilota i u onim regijama, gdje ga Microsoft službeno nije pustio u javnost – i prilično je jednostavan. Sve što trebate učiniti su sljedeći koraci:

Provjerite imate li Windows 11 22H2, Build 22621.2361 ili kasniji, preuzet nakon 26. rujna,

Unutar bilo koje mape stvorite novi prečac (shortcut) imena Copilot.exe,

Kao "target" lokaciju prečaca zalijepite ovaj path:

C:\Windows\explorer.exe "microsoft-edge:///?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar"

I to je to. Kreiranom prečacu možete postaviti ikonu po izboru (Copilotova originalna ikona nalazi se ovdje), a možete ga pokretati iz same mape, iz izbornika Start ili taskbara, odnosno gdje god da prikačite stvoreni prečac. Copilot će se bez prigovora pokrenuti u desnoj traci ekrana i u nekoliko će trenutaka biti spreman odgovarati na vaša pitanja.

Bing Chat i DALL-E 3 na desktopu

Kao i Bing Chat, chatbot se može koristiti i na hrvatskom jeziku, a automatski će prepoznati jeste li mu zadali kakav zadatak koji se obavlja unutar Windowsa, kreativni upit za koji se mora poslužiti Internetom i slično. Naredite li mu da stvori sliku, i taj će zadatak obaviti koristeći Bing Image Creator (odnosno novi DALL-E 3 u pozadini), a umjesto tekstualnog prompta Copilotu možete i ovdje dati kakvu sliku na analizu.

Unutar postavki moguće mu je dozvoliti i pristup aktivnim prozorima Edgea, pa tako može i podatke iz njih koristiti kao promptove. I dalje je riječ o preview inačici, pa u praksi sigurno neće biti savršena, ali barem imamo mogućnost i na našem tržištu testirati ga prije službenog datuma aktivacije za EU.