Windowsi 11 imat će ugrađenu podršku za RAR i 7-Zip arhive

Microsoft je ovoga tjedna najavio skori dolazak redovite nadogradnje za Windowse 11, na otvaranju konferencije Build mnogo su pozornosti pridali činjenici da će oni uskoro dobiti i AI kopilota za lako obavljanje inače dugotrajnih zadaća, no ispod radara je prošla jedna možda prosječnom korisniku upotrebljivija funkcija. Iz kompanije kažu kako će nadolazećom nadogradnjom, nazvanom Windows 11 Moment 3 update, ovaj OS dobiti nativnu podršku za arhivske datotečne formate RAR, 7-Zip i GZ.

Nadogradnja dostupna već sada

Nastavak je to priče, započete još 1998. godine, kada su Windowsi dobili ugrađenu podršku za ZIP datoteke, kojima se u tom OS-u već dugo može manipulirati kao da je riječ o običnim mapama. No, ako ste htjeli raspakiravati, mijenjati ili stvarati arhive u skladu s drugim popularnim standardima, morali ste se poslužiti nekim vanjskim komadom softvera, kao što je WinRAR. Uskoro to više neće biti potrebno, pa niti sva tri korisnika koji su plaćali WinRAR više to neće morati činiti.

Iz Microsofta tako najavljuju da će datoteke s nastavcima .rar, .7z i .gz raditi s Windowsima jednako kao što su to do sada činile one s nastavkom .zip.

Nadogradnja Windowsa 11 prvim će korisnicima biti stavljena na raspolaganje već danas, 24. svibnja. Osim podrške za arhivske formate datoteka donosi i nekoliko manjih poboljšanja kad je riječ o upravljanju memorijom, tipka PrtSc trebala bi ubuduće otvarati Snipping Tool, a bit će tu i malo kozmetičkih promjena vezanih uz taskbar, no ništa revolucionarnoga.

Možda najveća i najkorisnija druga promjena bit će činjenica da će skočni izbornik, kada kliknete desnom tipkom miša na aplikaciju u taskbaru, biti ponuđeno njezino prisilno gašenje (u slučaju, primjerice, da je neresponzivna).