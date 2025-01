Elon Musk dobiva ured u kompleksu Bijele kuće

Vijest da Elon Musk ulazi u kompleks Bijele kuće ima političko značenje te izazva različite reakcije. Muskova pozicija suvoditelja Odjela za učinkovitost vlade (DOGE) omogućuje mu značajan pristup administraciji novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa. Blizina Zapadnog krila postavlja ga u položaj potencijalnog utjecaja na vladine politike i operacije.

Kritičari ističu zabrinutost oko mogućih sukoba interesa, s obzirom na Muskovo vlasništvo nad tvrtkama koje imaju značajne državne ugovore. Kako piše New York Times: "Mogla bi se pojaviti pravna pitanja oko načina na koji će Trumpova administracija definirati Muskovu ulogu i status DOGE-a u izvršnoj vlasti. Posebno oko etičkih propisa, koji uključuju sprječavanje sukoba interesa, posebice ograničenja za državne službenike pri lobiranju za privatne interese.

Pobornici vide priliku da će Musk kroz Odjel za učinkovitost vlade značajno promijeniti kako se troši vladini, odnosno novac američkih poreznika.

Tenzije i kritike zbog Muskovog prisustva

Mediji pišu o tenzijama, spominjući Trumpovo nezadovoljstvo Muskovom učestalom prisutnošću u njegovoj okolini te otvorene kritike Musku nekih od Trumpovih bliskih suradnika, kao na primjer one koje je uputio Steve Bannon. On je oštro je napao Elona Muska nazvavši ga "istinski zlom osobom". "Pobrinut ću da Elon Musk bude uklonjen prije same inauguracije", izjavio je Bannon za talijanski dnevnik Corriere Della Sera.

Povijesna važnost zgrade

Eisenhowerova zgrada (Eisenhower Executive Office Building - EEOB), smještena je na adresi 17th Street NW između Pennsylvania Avenue i State Place, fizički je povezan s kompleksom Bijele kuće prometnicom i preko podzemnih hodnika. Zgrada, dovršena 1888. godine, primjer je francuske arhitekture Drugog carstva te u njoj djeluju ključne vladine agencije, uključujući Ured potpredsjednika, osoblje Ureda Bijele kuće, Ured za upravljanje i proračun te osoblje Vijeća za nacionalnu sigurnost.

EEOB ima povijesnu važnost koja nadilazi trenutnu funkciju. U zgradi je održana prva televizijski prenošena predsjednička konferencija za tisak 1955. godine, a i danas služi kao vitalna poveznica između Bijele kuće i šire izvršne vlasti.