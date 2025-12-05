Nastavlja se egzodus, iz Applea odlaze još dvije bitne menadžerice

Apple je već treći put ovoga tjedna objavio kadrovske promjene u svojem najvišem rukovodstvu, koje su većinom motivirane odlascima nekih od ključnih direktora. Ovoga puta otkriveno je da će im u upravu stići Jennifer Newstead, koja će od 1. ožujka 2026. godine postati novom glavnom pravnom savjetnicom. Ona će preuzeti tu dužnost nasljeđujući Kate Adams, koja je obnašala tu funkciju od 2017. godine, a koja odlazi iz kompanije nešto kasnije sljedeće godine.

Newstead će se službeno pridružiti Appleu kao viša potpredsjednica u siječnju, izravno odgovarajući izvršnom direktoru Timu Cooku, a postat će i članica najužeg Appleovog izvršnog tima. Na tu poziciju dolazi iz Mete, gdje je bila glavna pravna savjetnica, a ranije je obnašala dužnost pravne savjetnice pri američkom Ministarstvu vanjskih poslova. U toj je ulozi vodila pravni tim koji je savjetovao državnog tajnika o pravnim pitanjima koja utječu na provođenje vanjskih poslova SAD-a, uz niz drugih pozicija u vladi ranije u karijeri. Tim Cook je izrazio zadovoljstvo njezinim dolaskom, ističući da donosi "izvanrednu dubinu iskustva i vještina" te da će unaprijediti Appleov rad diljem svijeta.

Novi odjel i još umirovljenja

Osim promjene u pravnom odjelu, Apple je najavio i umirovljenje Lise Jackson, potpredsjednice za okoliš, politiku i društvene inicijative, što će se dogoditi krajem siječnja. Nakon njezina odlaska, organizacija za vladine poslove (Government Affairs) privremeno će prijeći pod nadzor Kate Adams, koja će nadzirati tim do svog umirovljenja krajem sljedeće godine. Organizacija za vladine poslove će se zatim spojiti s pravnim odjelom, a na čelu novog, objedinjenog odjela bit će Jennifer Newstead s novom titulom: ona će tako postati viša potpredsjednica za vladine poslove te ujedno i glavna pravna savjetnica. Timovi zaduženi za okoliš i društvene inicijative izvještavat će Sabihu Khanu, Appleovom glavnom operativnom direktoru.

CEO Tim Cook zahvalio je Adams na njezinom doprinosu, naglašavajući da je "bila sastavni dio tvrtke veći dio desetljeća, pružajući ključne savjete dok se uvijek zalagala u ime prava na privatnost kupaca i štiteći Appleovo pravo na inovacije." Također je izrazio duboku zahvalnost Lisi Jackson na doprinosima, ističući da je bila ključna u smanjenju globalnih emisija stakleničkih plinova tvrtke za više od 60% u usporedbi s razinama iz 2015. godine, kao i u strateškom angažmanu s vladama diljem svijeta.

Ovotjedni egzodus rukovodstva otkriva da – koliko god to u Appleu skrivali ili umanjivali – kompanija nije ostvarila zacrtane ciljeve i potrebna joj je promjena. Proizvodi poput Visiona Pro "promašili" su tržišnu nišu i nisu se pokazali kao novi hit, generativna umjetna inteligencija implementirana je loše do nikako, a "pametnija" Siri odgađa se već drugu godinu. Sve to i dalje se ne odražava izravno na poslovne rezultate, budući da je prodaja (primarno iPhonea) relativno stabilna, no na vidiku je kraj jedne ere za Apple. Nakon svih ovih odlazaka ne bi bilo nelogično da tijekom 2026. godine, kako se to već uvelike špekulira, i Cook napusti čelno mjesto te da na njegovo mjesto dođe "svježa krv".