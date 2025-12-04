Tvorac Liquid Glassa Alan Dye napušta Apple i prelazi u Metu

Još jedna značajna kadrovska promjena u Cupertinu dogodit će se krajem godine, kad će Apple napustiti dugogodišnji voditelj dizajna korisničkih sučelja. Odlazi u Metu, gdje će voditi novi kreativni studio

Sandro Vrbanus četvrtak, 4. prosinca 2025. u 13:39
📷 Apple / YouTube screenshot
Apple / YouTube screenshot

Nedugo nakon što je objavljeno da će iz Appleovog najužeg rukovodećeg tima otići dosadašnji šef AI-ja, John Giannandrea, stiže vijest o još jednom vrlo značajnom odlasku. Ovog puta doznaje se da će Alan Dye, potpredsjednik za dizajn korisničkog sučelja, napustiti tu kompaniju nakon gotovo dva desetljeća. Najznačajniji je to gubitak za Appleov odjel dizajna još otkako im je otišao Jony Ive, a nakon tog događaja upravo je Dye postao glavna osoba za korisnička sučelja.

Njegova najpoznatija kreacija je sučelje iOS-a 26 poznato kao Liquid Glass, kontroverzno ali i nesumnjivo vrlo inovativno i utjecajno – jer na tržištu se već pojavljuju razne kopije tog vizualnog jezika. Odluku o odlasku Dyea potvrdio je Tim Cook, napominjući da je "dizajn temeljni dio Applea" te da tvrtka ima izvanredan dizajnerski tim koji radi na najinovativnijem asortimanu proizvoda u njihovoj povijesti.​

Prelazak u konkurenciju

Nakon odlaska, službeno najavljenoga za kraj godine, Dye će postati glavni direktor dizajna Mete. Vodit će novi kreativni studio unutar odjela Reality Labs, koji će objediniti dizajn, modu i tehnologiju. Odgovarat će izravno izvršnom direktoru za tehnologiju Andrewu Bosworthu, koji upravlja Reality Labs grupom zaduženom za razvoj nosive tehnologije, uključujući pametne naočale i VR slušalice – pa se procjenjuje da će Dye imati ključnu ulogu u unapređenju Metinih uređaja. Vodit će dizajn hardvera, softvera i AI integracije za sučelja svih Metinih uređaja.

Prvi čovjek Mete, Mark Zuckerberg, objavio je na Threadsu da će novi studio "tretirati umjetnu inteligenciju kao novi dizajnerski materijal i zamisliti što postaje moguće kada je ona obilna, sposobna i usredotočena na ljude". Dodao je da planiraju "uzdići dizajn unutar Mete i okupiti talentiranu grupu s kombinacijom zanata, kreativne vizije, sistemskog razmišljanja i dubokog iskustva u izgradnji kultnih proizvoda koji spajaju hardver i softver".​ Osim Dyea u tom će studiju raditi također bivši appleovac Billy Sorrentino te još niz vodećih dizajnera iz Metinog Reality Labsa.

Određen i nasljednik u Appleu

Appleov CEO Tim Cook najavio je da će Dyea naslijediti Stephen Lemay, dugogodišnji dizajner koji radi u toj kompaniji od 1999. godine. Cook je u izjavi za Bloomberg istaknuo da je Lemay "imao ključnu ulogu u dizajnu svakog glavnog Appleovog sučelja od 1999. godine", vjerojatno u pokušaju umanjenja značaja aktualnog egzodusa talenata.

Dyeov odlazak nastavlja trend gubitka rukovodećeg kadra koji Apple doživljava u posljednje vrijeme. Nedavno su tvrtku napustili i drugi visoki dužnosnici – već spomenuti izvršni potpredsjednik za strojno učenje i AI strategiju John Giannandrea, bivši operativni direktor Jeff Williams te industrijski dizajner Abidur Chowdhury, koji je igrao ključnu ulogu u razvoju iPhone Aira, neki su od najsvježijih primjera.



