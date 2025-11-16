Tim Cook bi mogao već sljedeće godine napustiti čelo Applea

Nakon 14 godina na čelu tvrtke, dugogodišnji CEO bi se mogao povući s mjesta izvršnog direktora već tijekom 2026. godine, a Apple intenzivno traži njegovog nasljednika – kažu dobro upućeni izvori

Apple ubrzava potragu za nasljednikom jer se priprema za mogući odlazak Tima Cooka s mjesta izvršnog direktora već sljedeće godine – piše tako Financial Times pozivajući se na nekoliko dobro upućenih izvora navodno bliskih upravi kompanije. Cook, koji je ovog mjeseca napunio 65 godina, na čelu je tvrtke već 14 godina, a izvješća već neko vrijeme upućuju na to da bi se uskoro odatle mogao povući. Iako nije dao službenu izjavu o umirovljenju, Bloombergov Mark Gurman, jedan od najpouzdanijih reportera svega vezanoga uz Apple, također navodi da tehnološki div iza kulisa radi na pripremama za tranziciju.​

Snažnih 14 godina

Tim Cook preuzeo je vodstvo Applea nakon smrti Stevea Jobsa i izgradio tvrtku u tehnološkog giganta kakav je danas, vrijednoga oko 4 bilijuna dolara. Često kritiziran zbog nedostatka Jobsove kreativnosti, Cook se istaknuo u drugim područjima, svojom ekpertizom u širenju opskrbnih lanaca i transformaciji Applea u globalnog proizvodnog diva s učinkovitim procesima i vrlo dobrom financijskom slikom.

Nadgledao je razvoj i lansiranje iznimno uspješnih Apple Watcha i AirPodsa, nešto manje prihvaćenih HomePoda i AirTaga, kao i osporavanog naglavnika Vision Pro, a ima i velike zasluge u nedavno kompletiranom procesu prelaska cijelog ekosustava na Appleove čipove.

Potraga za nasljednikom

S Cookovim odlaskom neupitno će završiti jedna bitna era za Apple, a ostaje za vidjeti tko će ga naslijediti. Malo je vjerojatno da će tvrtka imenovati novog izvršnog direktora prije sljedećeg kvartalnog izvješća, koje će biti objavljeno krajem siječnja, a koje obuhvaća za njihovu prodaju ključno blagdansko razdoblje. Kao mogući nasljednik spominje se viši potpredsjednik hardverskog inženjeringa, John Ternus, no nikakve službene niti neslužbene potvrde toga zasad nema.

John Ternus (50), mogući sljedeći CEO Applea

Tijekom svojeg dosadašnjeg mandata Cook je stekao značajno bogatstvo, a njegova neto vrijednost imovine u svibnju 2025. procijenjena je na više od dvije milijarde dolara. Njegova primanja su varirala – u posljednjoj fiskalnoj godini (2024.) zaradio je 74,6 milijuna dolara, a godinu prije toga zabilježio je i smanjenje primanja od čak 40%. Osnovna plaća posljednjih mu je godina iznosila 3 milijuna dolara, no znatno veći dio dolazio je od bonusa i dionica. Primjerice, 2021. godine Cook je bio zaradio 1.447 puta više od prosječnog zaposlenika Applea.