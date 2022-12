Petar Veličković:  "Umjetna inteligencija je nova znanstvena metoda"

U vremenima brzih, neprovjerenih informacija i lažnih vijesti s društvenih mreža i portala neminovno je da pada povjerenje prema znanstvenicima, ali i cjelokupnom obrazovnom sustavu. Kako bi zaustavili i preokrenuli ovaj proces, 2020. je na zagrebačkom FER-u pokrenut znanstveno-obrazovni podcast "podkist" iza kojeg stoje Dario Bojanjac, Filip Turčinović, Petra Škaberna i Matea Vasilj. Teme su prilagođene publici puno široj od akademske i znanstvene, a dosadašnje epizode, objavljene na YouTube kanalu Zavoda za komunikacijske i svemirske tehnologije pregledane su više od 200.000 puta.

Doktorat iz umjetne inteligencije

Podkist je nedavno ugostio i Petra Veličkovića, znanstvenika kompanije Deep Mind koja se bavi umjetnom inteligencijom i pridruženog profesora na prestižnom Cambridgeu.

U razgovoru s voditeljem Bojanjcem Veličković pričao je o svojoj ljubavi prema računarskoj znanosti, razlozima odlaska iz Beograda na studij na Cambridge, gdje se posvetio bioinformatici, na nagovor mentora Pietra Lia preskočio diplomski studij i upisao doktorat u području umjetne inteligencije, "području u kojem se trenutačno događaju najuzbudljivije stvari".

Konkretni industrijski problemi

Znanstveno-obrazovni podcast "podkist" pokrenut je 2020. na zagrebačkom FER-u

U podkistu Veličković ističe da preferira raditi na konkretnim industrijskim problemima, kao što je rješenje koje su u Deep Mindu razvili za Google Maps, kojim se predviđanje vremena putovanja u određenim situacijama poboljšalo za čak 40 posto. Drugo područje u kojem je umjetna inteligencija vrlo korisna je eksperimentalna matematika.

"U razgovoru s matematičarima došli smo do zaključka da ih u eksperimentalnoj matematici vrlo često vode osjećaji, mašta, snovi... Često se krene u istraživanje jer imaš osjećaj da je nešto tako, a ne zato što imaš dokaze da je to tako“, smatra Veličković. Stoga AI matematičarima koristi da donose nove teoreme i predviđanja.

Suradnja s Liverpoolom

Uloga AI nije da zamijeni matematičara, niti je to moguće. Uloga AI je da u trenutku kada matematičaru treba inspiracija, ideja ili smjer u kojem treba nastaviti svoje istraživanje, da mu očisti "šum", pronađe korelaciju i usmjeri matematičara u istraživanju, temeljem čega on može doći do novog teorema.

Pewtar Veličković (desno) u razgovoru s voditeljem podcasta Dariom Bojanjcem

"Matematika je odlična grana znanosti za testiranje AI jer ona ne trpi šumove i odmah se vidi zakonitost, a AI joj pomaže da do zakonitosti i novih modela dođe“, naglašava Veličković koji ide toliko daleko da kaže da je AI nova znanstvena metoda.

U tom smislu aktivno surađuje s nogometnim klubom Liverpoolom, koji koristi metode razvijene u Deep Mindu za predviđanje gdje će određeni nogometaši pucati penale ili pak gdje će se golmani baciti pri obrani tih penala.

10.000 citata

U svojem je gostovanju govorio i o programu AlphaGo kojim je prvi puta pobijeđen čovjek u igri Go te je pojasnio primjenu algoritama dubokog učenja u rješavanju matematičkih problema, o čemu je njegova znanstvena grupa objavila članak i završila na naslovnici prestižnog časopisa Nature.

O tom znanstvenom radu, koji ima više od 10.000 citata, kaže da se poklopio tajming. Model predstavljen u tom radu je korišten za predlaganje mogućih lijekova za koronavirus, za detektiranje lažnih vijesti na Twitteru, u raznim oblastima biomedicine, u samovozećim automobilima za predviđanje situacija i kretanja u prometu, a koreliralo je s izlaskom Transformera.