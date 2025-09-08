Tvorac Silk Roada: Od doživotnog zatvora do heroja kripto svijeta

Priča o Rossu Ulbrichtu, osnivaču Silk Roada, dobila je nevjerojatan preokret. Nakon što ga je Donald Trump pomilovao, Ulbricht je iz zatvorske ćelije zakoračio ravno na pozornice najvećih kripto konferencija. Kako piše The New York Times, njegov povratak u društvo istovremeno je slavljen u kripto krugovima i osuđivan od strane onih koji ga smatraju odgovornim za nebrojene tragedije.

Jednog svibanjskog poslijepodneva, Ross Ulbricht ušao je u raskošnu dvoranu hotela Venetian u Las Vegasu, gdje se održavala jedna od najvećih svjetskih kripto konferencija. Deseci entuzijasta ustali su kako bi mu pljeskali i uzvikivali njegovo ime. U tamnom odijelu i crvenoj kravati, sjeo je za stol sa svojim najvećim pristašama, koji su platili po 5.000 dolara za "osobnu" večeru dobrodošlice. "Dugo sam bio u izvanzemaljskom svijetu", rekao je 41-godišnji Ulbricht. "Sada mi je ovaj svijet stran."

Ova scena bila je u potpunoj suprotnosti s onom od četiri mjeseca ranije, kada je u sivoj trenirci pušten na parkiralište strogo čuvanog zatvora u Tucsonu. Kao tvorac Silk Roada, mračnog internetskog tržišta koje je putem Bitcoina omogućilo prodaju heroina, kokaina i drugih droga u vrijednosti od više milijuna dolara, 2015. godine osuđen je na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja. Činilo se da mu je sudbina zapečaćena, no tada je Donald J. Trump, u sklopu svoje predsjedničke kampanje, obećao Libertarijanskoj stranci da će, ako glasaju za njega, pomilovati Ulbrichta. Samo dan nakon Trumpove inauguracije, Ulbricht je dobio puno pomilovanje.

Sada je Ulbricht započeo neočekivani novi život. Njegov povratak postao je simbol sve veće povezanosti između Trumpa i kripto svijeta, industrije koja je nekada djelovala izvan zakona, a danas ima nevjerojatan utjecaj u Washingtonu. Posjet Las Vegasu bio je samo prva stanica na turneji koja podsjeća na političku kampanju. Držao je predavanja o reformi zatvorskog sustava, zalagao se za dekriminalizaciju droga i hvalio Trumpa.

Nastup u Las Vegasu YouTube

Zahvaljujući moćnim saveznicima iz kripto industrije, Ulbricht je prikupio donacije u digitalnim valutama u vrijednosti od oko 31 milijun dolara. Na Instagramu, koji dijeli sa suprugom Caroline, dokumentira svoj novi život – od posjeta Grand Canyonu do surfanja i meditacije na plaži.

Njegov povratak užasnuo je mnoge dužnosnike koji su ga strpali u zatvor, a koji njegovu slobodu i slavu nazivaju "perverzijom pravde". Rodney Bridge, Australac čiji je 16-godišnji sin 2013. skočio s balkona hotela nakon što je konzumirao halucinogen kupljen na Silk Roadu, Ulbrichtovu turneju naziva "sramotom". "On ima 31 milijun dolara koje mu je netko dao i sada je bogat čovjek", rekao je Bridge. "A ja sam izgubio sina, kao i mnogi drugi."

Sam Ulbricht tvrdi da je njegov cilj zahvaliti svima koji su ga podržavali. Ipak, prijatelji kažu da je motiviran i željom da preoblikuje narativ o Silk Roadu, koji se povezuje sa smrću najmanje šestero ljudi. Radi na memoarima i pokušao je spriječiti objavljivanje dokumentarca koji sadrži detaljne intervjue koje je dao u zatvoru.

U tim razgovorima, navodno je priznao puno više o svojoj ulozi u vođenju stranice nego što je to činio na suđenju, gdje je njegova obrana tvrdila da je stvorio platformu, ali je nije aktivno vodio. Zabrinut da bi te izjave mogle naštetiti njegovom novom imidžu, Ulbricht je filmašima ponudio 1,77 milijuna dolara za otkup filma, što su oni odbili.

U međuvremenu, kripto zajednica ga je prigrlila. Na konferenciji u Las Vegasu, na aukciji njegovih osobnih predmeta, uključujući zatvorsku trenirku i slike koje je naslikao u ćeliji, prikupljeno je oko 1,3 milijuna dolara. Kripto mjenjačnica Kraken donirala mu je 111.111 dolara u Bitcoinu, a na njegov je račun sjela i anonimna donacija od 300 Bitcoina, vrijedna preko 31 milijun dolara. Internetski detektivi sumnjaju da je donator povezan s AlphaBayom, tržištem koje je naslijedilo Silk Road.

Njegova sloboda otvorila je vrata i nevjerojatnim financijskim mogućnostima. Pravni stručnjaci nagađaju da bi Ulbricht sada mogao pokrenuti sudski postupak kako bi pokušao vratiti dio Bitcoina koje je vlada zaplijenila s hakiranih računa Silk Roada. U vrijeme njegovog uhićenja, Bitcoin je vrijedio 132 dolara. Danas vrijedi oko 110.000 dolara. To znači da se vrijednost zaplijenjenog Bitcoina s Silk Roada danas procjenjuje na najmanje 7,5 milijardi dolara, što otvara mogućnost za financijski povrat kakav se rijetko viđa.