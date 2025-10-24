CZ je "čist": Trump pomilovao osuđenog osnivača Binancea

Nakon odslužene zatvorske kazne zbog kršenja zakona o pranju novca, osnivač najveće svjetske kripto mjenjačnice Changpeng Zhao dobio je pomilovanje od američkog predsjednika Donalda Trumpa

Sandro Vrbanus petak, 24. listopada 2025. u 17:47
📷 X / @cz_binance
X / @cz_binance

Američki predsjednik Donald Trump pomilovao je Changpenga Zhaoa, osnivača Binancea, najveće svjetske mjenjačnice kriptovaluta. Zhao, poznat i kao CZ, u travnju 2024. godine osuđen je na četiri mjeseca zatvora nakon što je priznao krivnju za kršenje američkih zakona o sprječavanju pranja novca. Tada je morao platiti 50 milijuna dolara kazne, a u sklopu nagodbe pristao je odstupiti s mjesta generalnog izvršnog direktora kompanije. Zatvorsku je kaznu odslužio i na slobodi je od rujna prošle godine.​

Priznao krivnju

Osim njegove osobne odgovornosti, i Binance je službeno priznao je krivnju te im je naređeno plaćanje kazne od čak 4,3 milijarde dolara. Istragom je tada bilo utvrđeno je da je kompanija pomagala korisnicima u zaobilaženju sankcija te da nije imala adekvatan sustav za sprječavanje pranja novca. Navedeni se iznos sastojao od 1,81 milijarde dolara kazne te 2,51 milijarde dolara dodatnih odšteta.

Sada, godinu dana nakon što je CZ odslužio kaznu, a nakon višemjesečnih napora tvrtke da ishodi oslobađanje svojeg bivšeg čelnika i osnivača, došlo je i do pomilovanja. Iz Bijele kuće poručeno je da je predsjednik Trump "iskoristio svoje ustavne ovlasti" da pomiluje Zhaoa, kojeg je, kako tvrde, "procesuirala Bidenova administracija u svojem ratu protiv kriptovaluta". Glasnogovornica Bijele kuće izjavila je da je prošla administracija uzela na zub CZ-a, unatoč tome što "nije bilo navoda o prijevari ili identificiranih žrtava".​

Je li SBF sljedeći?

Iz Binancea su ovu vijest nazvali "nevjerojatnom", zahvalivši predsjedniku Trumpu na vodstvu i predanosti jačanju američke pozicije u kripto svijetu. U objavi na društvenoj mreži X, Zhao se zahvalio Trumpu na "potvrdi američke predanosti pravednosti, inovacijama i pravdi".​

Ovo pomilovanje moglo bi ukloniti prepreke koje su CZ-u branile vođenje financijskih tvrtki, no još uvijek nije jasno kako će ova odluka utjecati na njegov status kod američkih regulatora i mogućnost da ponovno izravno vodi Binance. Odluka bi također mogla otvoriti put Binanceu za ponovno slobodno poslovanje u SAD-u, koje im je bilo zabranjeno od 2019. godine te zbog kojeg tamo rade kroz poseban entitet Binance.US, uz ograničenu ponudu usluga.

Binance, registriran na Kajmanskim otocima, i dalje ostaje najpopularnija svjetska platforma za kupnju i prodaju kriptovaluta i druge digitalne imovine. Changpeng Zhao, kanadski državljanin porijeklom iz Kine, smatra se jednom od najutjecajnijih osoba u kripto industriji, a s pozicije izvršnog direktora Binancea povukao se 2023. godine u sklopu nagodbe s američkim vlastima. Tada mu je vrijednost bogatstva bila procijenjena na 32,5, a sada se procjenjuje na 85,6 milijardi dolara.

Odluka o pomilovanju ponovno je potaknula raspravu o bliskosti Bijele kuće s industrijom kriptovaluta. Sam Trump je izrazio ambiciju da SAD postane "svjetska prijestolnica kripta", a javnost se pita – je li osuđeni kriptokriminalac Sam Bankman-Fried sljedeći na popisu za pomilovanje?

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi