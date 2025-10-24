CZ je "čist": Trump pomilovao osuđenog osnivača Binancea

Američki predsjednik Donald Trump pomilovao je Changpenga Zhaoa, osnivača Binancea, najveće svjetske mjenjačnice kriptovaluta. Zhao, poznat i kao CZ, u travnju 2024. godine osuđen je na četiri mjeseca zatvora nakon što je priznao krivnju za kršenje američkih zakona o sprječavanju pranja novca. Tada je morao platiti 50 milijuna dolara kazne, a u sklopu nagodbe pristao je odstupiti s mjesta generalnog izvršnog direktora kompanije. Zatvorsku je kaznu odslužio i na slobodi je od rujna prošle godine.​

Osim njegove osobne odgovornosti, i Binance je službeno priznao je krivnju te im je naređeno plaćanje kazne od čak 4,3 milijarde dolara. Istragom je tada bilo utvrđeno je da je kompanija pomagala korisnicima u zaobilaženju sankcija te da nije imala adekvatan sustav za sprječavanje pranja novca. Navedeni se iznos sastojao od 1,81 milijarde dolara kazne te 2,51 milijarde dolara dodatnih odšteta.

Sada, godinu dana nakon što je CZ odslužio kaznu, a nakon višemjesečnih napora tvrtke da ishodi oslobađanje svojeg bivšeg čelnika i osnivača, došlo je i do pomilovanja. Iz Bijele kuće poručeno je da je predsjednik Trump "iskoristio svoje ustavne ovlasti" da pomiluje Zhaoa, kojeg je, kako tvrde, "procesuirala Bidenova administracija u svojem ratu protiv kriptovaluta". Glasnogovornica Bijele kuće izjavila je da je prošla administracija uzela na zub CZ-a, unatoč tome što "nije bilo navoda o prijevari ili identificiranih žrtava".​

Iz Binancea su ovu vijest nazvali "nevjerojatnom", zahvalivši predsjedniku Trumpu na vodstvu i predanosti jačanju američke pozicije u kripto svijetu. U objavi na društvenoj mreži X, Zhao se zahvalio Trumpu na "potvrdi američke predanosti pravednosti, inovacijama i pravdi".​

Ovo pomilovanje moglo bi ukloniti prepreke koje su CZ-u branile vođenje financijskih tvrtki, no još uvijek nije jasno kako će ova odluka utjecati na njegov status kod američkih regulatora i mogućnost da ponovno izravno vodi Binance. Odluka bi također mogla otvoriti put Binanceu za ponovno slobodno poslovanje u SAD-u, koje im je bilo zabranjeno od 2019. godine te zbog kojeg tamo rade kroz poseban entitet Binance.US, uz ograničenu ponudu usluga.

Binance, registriran na Kajmanskim otocima, i dalje ostaje najpopularnija svjetska platforma za kupnju i prodaju kriptovaluta i druge digitalne imovine. Changpeng Zhao, kanadski državljanin porijeklom iz Kine, smatra se jednom od najutjecajnijih osoba u kripto industriji, a s pozicije izvršnog direktora Binancea povukao se 2023. godine u sklopu nagodbe s američkim vlastima. Tada mu je vrijednost bogatstva bila procijenjena na 32,5, a sada se procjenjuje na 85,6 milijardi dolara.

Odluka o pomilovanju ponovno je potaknula raspravu o bliskosti Bijele kuće s industrijom kriptovaluta. Sam Trump je izrazio ambiciju da SAD postane "svjetska prijestolnica kripta", a javnost se pita – je li osuđeni kriptokriminalac Sam Bankman-Fried sljedeći na popisu za pomilovanje?