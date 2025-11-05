Trump se predomislio pa ponovno nominirao Jareda Isaacmana za direktora NASA-e

Američki predsjednik ponovno je odabrao poduzetnika i privatnog astronauta za čelnika NASA-e, samo pet mjeseci nakon što je bio naglo povukao njegovu prvu nominaciju

U neočekivanom i neobjašnjenom političkom potezu, kakvih tijekom njegove vladavine ne manjka, američki predsjednik Donald Trump objavio je da ponovno nominira milijardera, poduzetnika i privatnog astronauta Jareda Isaacmana za poziciju administratora NASA-e. Tu je odluku Trump obznanio u utorak navečer putem svoje društvene mreže Truth Social, pohvalivši Isaacmanovu "strast prema svemiru, astronautsko iskustvo i predanost pomicanju granica istraživanja".

Prijatelj Elona Muska, 42-godišnji Isaacman, osnivač je tvrtke Shift4, pilot te zapovjednik dviju privatnih svemirskih misija SpaceX-a, ušao je u povijest kao prvi civil koji je obavio svemirsku šetnju u Zemljinoj orbiti. Ovom Trumpovom promjenom odluke dobio je drugu priliku zasjesti na čelo američke svemirske agencije, no njegova nominacija sada još mora proći potvrdu u Senatu.​

Neočekivani preokret

Ovakav rasplet događaja predstavlja potpuni preokret u odnosu na ono što se zbivalo prije samo pet mjeseci. Trump je prvotno bio nominirao Isaacmana u prosincu 2024. godine, no u svibnju 2025. je iznenada povukao nominaciju, samo nekoliko dana prije planiranog glasanja u Senatu. Kao razlozi za povlačenje navodili su se "temeljit pregled prethodnih veza", Isaacmanove donacije Demokratskoj stranci te sukob između Trumpa i Elona Muska. U međuvremenu je dužnost vršitelja dužnosti administratora NASA-e obnašao Sean Duffy, čiji rezovi i kontroverzni planovi su, prema mišljenju mnogih, mogli potpuno preokrenuti NASA-u i dovesti njezinu opstojnost u pitanje.

Sada je ponovna nominacija Isaacmana izazvala pozitivne reakcije u svemirskoj industriji. On se zahvalio Trumpu na društvenoj mreži X (bivši Twitter), poručivši kako je pred NASA-om i njezinim partnerima "izvanredna odgovornost" da ponovno inspiriraju svijet velikim i odvažnim pothvatima u svemiru. Čestitke su mu uputili i čelnici vodećih privatnih svemirskih tvrtki poput SpaceX-a i Blue Origina.

Thank you, Mr. President @POTUS, for this opportunity. It will be an honor to serve my country under your leadership. I am also very grateful to @SecDuffy, who skillfully oversees @NASA alongside his many other responsibilities.



The support from the space-loving community has… pic.twitter.com/CUpyTXfB14 — Jared Isaacman (@rookisaacman) November 4, 2025

Trump, pak, nije spomenuo prethodno povlačenje nominacije, već je svoju objavu fokusirao na Isaacmanove kvalifikacije za vođenje NASA-e u "novu, odvažnu eru". Iako točni razlozi za predsjednikovu promjenu mišljenja nisu službeno objavljeni, mediji navode da su Trump i Isaacman obnovili komunikaciju tijekom ljeta. Opće je mišljenje da Isaacmanovo iskustvo u komercijalnom svemirskom sektoru i njegova vizija razvoja "nove svemirske ekonomije" odgovaraju Trumpovim ciljevima za NASA-u. – kojoj ipak planira značajno smanjiti proračunska sredstva.