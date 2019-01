U 2018. godini najviše je zaradio Jeff Bezos, najbogatiji čovjek svijeta

Bloomberg je s prvim danom nove 2019. godine osvježio svoju tablicu (Bloomberg Billionaires Index) koja sadrži podatke o kretanjima bogatstva najbogatijih ljudi na svijetu. Prema ovim podacima najbogatiji čovjek trenutačno, šef Amazona Jeff Bezos, "težak" je 125 milijardi dolara i ostaje nedostižan na prvom mjestu.

Slijede ga višegodišnji stanovnici pri vrhu ove liste, Bill Gates (90 mlrd USD) i Warren Buffett (84 mlrd USD). U prvih deset milijardera još se smjestilo četvero ljudi iz svijeta tehnologije, i to od 7. do 10. mjesta. Redom, tamo su Facebookov Mark Zuckerberg, Googleovi Larry Page i Sergey Brin, te Oracleov (i odnedavno Teslin) Larry Ellison.

Top 10 milijardera prema Bloombergu

Gledano po promjenama u protekloj godini, u prvih deset najvećih bogataša samo su dvojica povećala svoje bogatstvo, dok su svi drugi "u crvenom". Najveći dobitnik 2018. godine je ionako već najbogatiji čovjek svijeta Jeff Bezos, koji je u od početka 2018. godine povećao svoju imovinu za oko 26 milijardi dolara. Drugi s porastom vrijednosti je Francuz Bernard Arnault, vlasnik skupine luksuznih marki LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton).

Bogatstvo Jeffa Bezosa uvelike ovisi o kretanju cijene Amazonove dionice, pa je on tijekom 2018. jedno vrijeme raspolagao imovinom i većom od 160 milijardi dolara. No, u posljednjem tromjesečju dionice brojnih kompanija bilježile su padove, pa je s njima potonula i Amazonova. Svejedno, Bezos je godinu završio s oko 25% većom financijskom vrijednošću od one prošle godine.