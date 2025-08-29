WELOCK čitateljima Buga daje 50 eura popusta za dvije svoje pametne brave

U dva susreta s WELOCK pametnim bravama uvjerili smo se u njihovu lakoću instalacije i svakodnevnu praktičnost. Eto prilike da ih ugrabite s popustom od 50 eura

Pametne brave većina nas razmatra u kontekstu povećanja sigurnosti doma, što je svakako jedna od njihovih odlika, ali u jednakoj se mjeri radi o rješenju koje se u svakodnevnom korištenju iskazuje izuzetno – praktičnim. Nešto je neobjašnjivo oslobađajuće u tome da više ne moramo razmišljati o ključevima, budući da vrata možemo otvoriti na nekoliko drugih načina: pomoću mobitela, otiska prsta, brojčane kombinacije, pa i RFID kartice.

Iskustvo je pokazalo kako najveći kamen spoticanja prilikom kupnje pametne brave nije cijena, već problematika njene kompatibilnosti s vratima. Premda se u nas koristi standardizirani, europski cilindar, vrata mogu biti raznih debljina, imati različite pozicije samog cilindra (tu ponajviše mislimo na udaljenost cilindra od ruba vrata), te podržavati nekoliko načina otključavanja.

Rješenje tih nedaća pametne su brave sa širokom kompatibilnošću, poput modela koje nudi WELOCK, među kojima smo dva već detaljno recenzirali – TOUCH41 i TOUCA51. Primarna je razlika među njima što prva otključava na otisak prsta, a druga ima još i brojčanik, pa ju možemo otvoriti pomoću PIN-a sa šest do deset znamenki. Naravno, jedna i druga također se otvaraju pomoću RFID kartice (u paketu dolaze tri takve kartice) i WELOCK mobilne aplikacije (mobitel uspostavlja Bluetooth konekciju s bravom). Na taj način svatko pronalazi metodu koja mu najbolje odgovara – od djece i starijih osoba, kojima je lakše koristiti RFID karticu ili PIN, do korisnika koji preferiraju sigurnost biometrijske autentifikacije.

Za vlasnike apartmana i drugih oblika privatnog smještaja posebno je praktično daljinsko dodavanje ili uklanjanje korisnika, bez potrebe za fizičkom predajom ključa – to nije beneficija samo za njih same, već i za njihove goste, koji sigurno nemaju pretjeranu želju bauljati uokolo u potrazi za ključem, ili se nalaziti s vama da biste im ga dali.

WELOCK TOUCHA51 i PCB51

WELOCK je za čitatelje Buga pripremio kodove s popustom od 50 eura za dvije svoje pametne brave, modele TOUCA51 i PCB51. Time im cijena pada na vrlo razumnih 119 eura, što uključuje dvogodišnje jamstvo, kojim su oba proizvoda obuhvaćena. Vrijedi istaknuti kako se pametne brave šalju iz europskog skladišta pa na hrvatske adrese stižu unutar nekoliko dana, bez carinskih ili ikakvih drugih troškova.

WELOCK TOUCA51

Detaljnu recenziju modela WELOCK TOUCA51 objavili smo početkom ožujka i tom smo mu prilikom dodijelili priznanje "Bug preporuka" – čime je to zaslužio, provjerite u njegovu opisu.

Brava "pamti" do 100 korisnika putem otiska prsta i neograničen broj numeričkih lozinki dužine šest do 10 znakova. Dozvoljeno je unijeti pogrešne brojeve prije i nakon prave lozinke, što je zgodna mjera sigurnosti u situacijama kad mislite da netko gleda koje brojeve pritišćete. Za lakše korištenje noću, brojčanik posjeduje pozadinsko osvjetljenje tipki. Podržana su vrata debljine 30 do 70 milimetara, a jedini preduvjet jest da su ona opremljena standardnim euro cilindrom.

WELOCK PCB51

Model WELOCK PCB51 umjesto čitača otiska prsta posjeduje brojčanik sa 10 brojeva. Naravno, još uvijek zadržava mogućnost otključavanja pomoću RFID kartica i mobilne aplikacije. U većini drugih aspekata ista je poput modela TOUCA51, što će reći kako i ta pametna brava podržava vrata debljine od 30 do 70 milimetara, napaja se putem tri AAA baterije, nosi IP65 rejting otpornosti na vanjske utjecaje te je potpuno podržana unutar WELOCK mobilne aplikacije, gdje možemo upravljati korisnicima, dodavati RFID kartice i brojčane lozinke, provjeriti povijest otključavanja i slično.

Za ostvarenje popusta, dovoljno je kliknuti na sljedeće poveznice te prije zaključenja narudžbe unijeti kod "VD50" (bez navodnika).

WELOCK WIFIBOX 3 i DOOR SENSOR

Funkcionalnost navedenih i svih ostalih WELOCK pametnih brava moguće je proširiti pomoću dodataka WIFIBOX 3 i Door Sensor.

WELOCK WIFIBOX 3

WIFIBOX 3 se povezuje s tvrtkinim pametnim bravama, njih maksimalno osam, preko Bluetootha, ali također komunicira s kućnom bežičnom mrežom, omogućavajući nam da vrata otključamo od bilo gdje u svijetu, ali i da primamo notifikacije svaki put kada netko izvrši bilo kakvu interakciju s bravom, provjeravamo povijest otključavanja te dodajemo i uklanjamo korisnike, bez boravka unutar Bluetooth dometa same brave. WIFIBOX 3 pokazao nam se osobito korisnim u situacijama kad su nam gosti stigli pred vrata, a još nismo bili kod kuće – umjesto da ih ostavimo čamiti pred vratima, s blagajne u seoskoj trgovini pustili smo ih u kuću. Cijena mu je 99 eura.

WELOCK DOOR SENSOR

Door Sensor košta 17 eura, a riječ je o Bluetooth senzoru za detekciju "statusa" vrata – jesu li otvorena ili zatvorena. Na vrata se fiksira pomoću običnih 3M ljepljivih traka, a za "daljinsku" komunikaciju s WELOCK mobilnom aplikacijom koristi WIFIBOX 3.

Komplet koji sadrži WIFIBOX 3 i dva Door Senosora WELOCK nudi za 130 eura.