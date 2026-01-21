Casio radi na pametnijem G-Shocku koji bi mogao konkurirati Garminu

Prema glasinama, Casio G-Shock GM-H5600 spojit će robusno metalno kućište s naprednim funkcijama za praćenje zdravlja, a predstavljanje se očekuje već ove godine

Casio G-Shock jedan je od najprepoznatljivijih satova na planeti, a sada nove informacije sugeriraju da bi se uskoro mogao pojaviti novi model, potencijalno iz Casiove G-Squad serije, koji donosi neke dugo iščekivane pametne značajke.

Informacije su se prvi put pojavile na japanskoj stranici Great G-Shock World. Ondje se tvrdi da se novi Casio G-Shock, s brojem modela GM-H5600, pojavio u nekoliko azijskih baza podataka za certificiranje. Njegovo uvrštavanje u te baze podataka implicira da proizvod prolazi završnu certifikaciju i da bi predstavljanje moglo biti vrlo blizu.

Prema pisanju portala TechRadar, ovaj pametni sat mogao bi kombinirati zdravstvene metrike koje se nalaze u Casiovom modelu DW-H5600, uključujući optički mjerač otkucaja srca, s metalnim kućištem kakvo ima model GM-5600.

Time bi se mogle spojiti popularne značajke oba uređaja, čime bi Casio ušao na novi teritorij i približio se najboljim pametnim satovima više nego ikad prije. Zdravstvene funkcije mogle bi ići i dalje od optičkog mjerača otkucaja srca, a spominju se i alati za "dnevno upravljanje zdravljem" poput pedometra, mjerenja razine kisika u krvi, praćenja sna i analize vježbanja.

Iako konkretni datumi nisu poznati, vjeruje se da bi se ovaj pametni sat mogao pojaviti u prvoj polovici 2026. godine, već u proljeće ili ljeto. Što se tiče cijene, Casio DW-H5600 trenutno košta oko 280 eura, a budući da će nadolazeći GM-H5600 imati metalno kućište i više funkcija, vjerojatno će biti nešto skuplji.