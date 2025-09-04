Garmin Fenix 8 Pro predstavljen s mogućnošću satelitske komunikacije i microLED zaslonom

Garminovi Fenix 8 Pro modeli namijenjeni su najzahtjevnijim korisnicima, ali će za njih trebati dobro 'odriješiti kesu'

Matej Markovinović četvrtak, 4. rujna 2025. u 21:23
📷 Foto: Garmin
Foto: Garmin

Nakon što je Google predstavio Pixel Watch 4, prvi pametni sat sa satelitskim SOS-om, Garmin se odmah bacio na posao te je sada predstavio Fenix 8 Pro s LTE povezivošću i inReach satelitskim porukama, koji inače stiže u dvije verzije – s OLED zaslonom i s microLED zaslonom.

Naime, za razliku od prethodnih modela, Fenix 8 Pro omogućuje pozive, slanje SMS-ova i dijeljenje lokacije putem LTE mreže, bez potrebe za povezivanjem s mobitelom. Također, u područjima bez signala aktivira se Garminov inReach sustav, koji sada omogućuje i dvosmjernu glasovnu komunikaciju putem satelita. Međutim, korištenje ovih funkcija zahtijeva posebnu pretplatu putem Garmin Messengera.

Što se tiče modela s microLED zaslonom koji je svakako posebna atrakcija, on je dostupan isključivo u 51-milimetarskoj inačici. No, budući da mu zaslon ide do 4.500 nita, to dolazi u vidu kraćeg trajanja baterija, što neće oduševiti većinu korisnika. Iz Garmina kažu da će baterija na microLED Fenixu 8 Pro trajati svega do 4 dana s Always-On Display funkcijom. Za usporedbu, OLED verzije od 47 mm i 51 mm traju do 8, odnosno čak do 15 dana s AOD-om. Dakle, razlika je drastična – od pola tjedna do dva tjedna između punjenja.

Osim LTE i inReach značajki, Fenix 8 Pro vrlo je sličan postojećem Fenixu 8 te tako ima napredno praćenje zdravlja i vježbanja i odličnu offline navigaciju. Cijena 47-milimetarskog Fenixa 8 Pro kreće od 1.200 eura, dok microLED verzija košta čak 2.000 eura. Solarne inačice, u ovom trenutku, nema.

Više informacija dostupno je na Garminovoj službenoj stranici.

 



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

2x100W snage s UFPD2 tehnologijom za kristalno čist zvuk.

Akcija

PRIMARE I25 Titanium

Izlazna snaga 2x100W na 8Ω (2x200W na 4Ω), UFPD2 pojačanje, DAC DM35 (PCM 384kHz/24bit, DSD256), 5 analognih i više digitalnih ulaza, Chromecast, AirPlay, Bluetooth, Spotify Connect, podržani formati WAV/FLAC/ALAC/DSD, povezivost LAN, USB-A, Wi-Fi, upravljanje Prisma app i daljinski C25.

2.399 € 2.715,03 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi