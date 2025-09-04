Garmin Fenix 8 Pro predstavljen s mogućnošću satelitske komunikacije i microLED zaslonom

Garminovi Fenix 8 Pro modeli namijenjeni su najzahtjevnijim korisnicima, ali će za njih trebati dobro 'odriješiti kesu'

Nakon što je Google predstavio Pixel Watch 4, prvi pametni sat sa satelitskim SOS-om, Garmin se odmah bacio na posao te je sada predstavio Fenix 8 Pro s LTE povezivošću i inReach satelitskim porukama, koji inače stiže u dvije verzije – s OLED zaslonom i s microLED zaslonom.

Naime, za razliku od prethodnih modela, Fenix 8 Pro omogućuje pozive, slanje SMS-ova i dijeljenje lokacije putem LTE mreže, bez potrebe za povezivanjem s mobitelom. Također, u područjima bez signala aktivira se Garminov inReach sustav, koji sada omogućuje i dvosmjernu glasovnu komunikaciju putem satelita. Međutim, korištenje ovih funkcija zahtijeva posebnu pretplatu putem Garmin Messengera.

Što se tiče modela s microLED zaslonom koji je svakako posebna atrakcija, on je dostupan isključivo u 51-milimetarskoj inačici. No, budući da mu zaslon ide do 4.500 nita, to dolazi u vidu kraćeg trajanja baterija, što neće oduševiti većinu korisnika. Iz Garmina kažu da će baterija na microLED Fenixu 8 Pro trajati svega do 4 dana s Always-On Display funkcijom. Za usporedbu, OLED verzije od 47 mm i 51 mm traju do 8, odnosno čak do 15 dana s AOD-om. Dakle, razlika je drastična – od pola tjedna do dva tjedna između punjenja.

Osim LTE i inReach značajki, Fenix 8 Pro vrlo je sličan postojećem Fenixu 8 te tako ima napredno praćenje zdravlja i vježbanja i odličnu offline navigaciju. Cijena 47-milimetarskog Fenixa 8 Pro kreće od 1.200 eura, dok microLED verzija košta čak 2.000 eura. Solarne inačice, u ovom trenutku, nema.

Više informacija dostupno je na Garminovoj službenoj stranici.