Huawei će sljedeći mjesec predstaviti novu seriju pametnih satova

Huawei će i ove godine iskoristiti rujan za predstavljanje svojih novih pametnih satova koji će, prema njihovim navodima, biti najnapredniji do sada

Huawei je najavio globalno predstavljanje nove generacije pametnih satova, Watch GT 6, koje će se održati 19. rujna u Parizu. Očekuje se da će nova serija donijeti značajna poboljšanja u području sportskih funkcionalnosti i praćenja zdravlja, s naglaskom na vanjske aktivnosti.

Iako ništa konkretno nije poznato, navodi se da bi novi modeli trebali ponuditi poboljšane sportske značajke, preciznije GPS praćenje putem Sunflower Positioning sustava, kao i tehnologiju TrueSense za sveobuhvatno praćenje zdravstvenih i sportskih parametara. Satovi će podržavati više od 100 sportova, a očekuje se i trajanje baterije do 14 dana.

Budući da je serija Watch GT 5 sadržavala modele Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro, očekuje se da će i Watch GT 6 doći u osnovnoj i Pro varijanti. Vjerojatno će tako biti dostupne i iste veličine od 41 i 46 mm.

Više ćemo saznati 19. rujna nakon službenog predstavljanja.