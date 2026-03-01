Huawei Watch GT Runner 2 donosi unaprijeđenu GPS antenu i do dva tjedna autonomije

Huawei ima novi pametni sat za trkače koji, u odnosu na prethodni model, donosi novu antenu za poboljšano GPS praćenje, maratonski način rada te do dva tjedna autonomije

Huawei je predstavio Watch GT Runner 2, pametni sat namijenjen trkačima koji donosi niz poboljšanja u odnosu na prethodni model iz 2021. godine.

Sat ima 1,32-inčni AMOLED zaslon s vršnom svjetlinom do 3.000 nita te je od ogrebotina i puknuća zaštićen drugom generacijom Kunlun stakla. Kućište promjera 43,5 mm izrađeno je od titana s metalnim okvirom, a masa iznosi 43,5 grama uz debljinu od 10,7 mm. Vodootporan je do 40 metara.

Huawei je za ovaj sat razvio novu 3D “lebdeću” antenu s optimiziranim dizajnom brtve, koja, prema tvrdnjama tvrtke, omogućuje bolju GPS preciznost, čak i u zahtjevnim uvjetima poput tunela ili zasjenjenih područja. Navodi se i do 3,5 puta bolje performanse antene u odnosu na prethodnika.

Nova antena uparena je s unaprijeđenim inercijskim algoritmom pozicioniranja koji koristi akcelerometar i žiroskop za preciznije praćenje rute u pokrivenim prostorima. Sat podržava dvofrekvencijsko satelitsko pozicioniranje te omogućuje samostalnu navigaciju bez potrebe za povezanim mobitelom.

Watch GT Runner 2 donosi i najnoviji TruSense sustav senzora za praćenje otkucaja srca, zasićenosti krvi kisikom, EKG-a, disanja, sna i stresa. Tu je i Intelligent Marathon Mode s funkcijama poput mjerenja snage trčanja, dinamičkog vođenja tempa i podsjetnika za unos energije. Ugrađen je i algoritam za detekciju laktatnog praga u stvarnom vremenu, inače važnog pokazatelja razine opterećenja i zamora kod trkača.

Watch GT Runner 2 Foto: Huawei

Sat je kompatibilan s iOS-om i Androidom, a pokreće ga baterija kapaciteta 540 mAh koja omogućuje do 14 dana korištenja pri lakšoj upotrebi ili do 32 sata kontinuiranog GPS praćenja.

Watch GT Runner 2 dolazi u varijantama Dawn Orange, Dusk Blue i Midnight Black po cijeni od 400 eura.