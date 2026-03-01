Huawei Watch GT Runner 2 donosi unaprijeđenu GPS antenu i do dva tjedna autonomije

Huawei ima novi pametni sat za trkače koji, u odnosu na prethodni model, donosi novu antenu za poboljšano GPS praćenje, maratonski način rada te do dva tjedna autonomije

Matej Markovinović nedjelja, 1. ožujka 2026. u 11:22
📷 Foto: Huawei
Huawei je predstavio Watch GT Runner 2, pametni sat namijenjen trkačima koji donosi niz poboljšanja u odnosu na prethodni model iz 2021. godine.

Sat ima 1,32-inčni AMOLED zaslon s vršnom svjetlinom do 3.000 nita te je od ogrebotina i puknuća zaštićen drugom generacijom Kunlun stakla. Kućište promjera 43,5 mm izrađeno je od titana s metalnim okvirom, a masa iznosi 43,5 grama uz debljinu od 10,7 mm. Vodootporan je do 40 metara.

Huawei je za ovaj sat razvio novu 3D “lebdeću” antenu s optimiziranim dizajnom brtve, koja, prema tvrdnjama tvrtke, omogućuje bolju GPS preciznost, čak i u zahtjevnim uvjetima poput tunela ili zasjenjenih područja. Navodi se i do 3,5 puta bolje performanse antene u odnosu na prethodnika.

Nova antena uparena je s unaprijeđenim inercijskim algoritmom pozicioniranja koji koristi akcelerometar i žiroskop za preciznije praćenje rute u pokrivenim prostorima. Sat podržava dvofrekvencijsko satelitsko pozicioniranje te omogućuje samostalnu navigaciju bez potrebe za povezanim mobitelom.

Watch GT Runner 2 donosi i najnoviji TruSense sustav senzora za praćenje otkucaja srca, zasićenosti krvi kisikom, EKG-a, disanja, sna i stresa. Tu je i Intelligent Marathon Mode s funkcijama poput mjerenja snage trčanja, dinamičkog vođenja tempa i podsjetnika za unos energije. Ugrađen je i algoritam za detekciju laktatnog praga u stvarnom vremenu, inače važnog pokazatelja razine opterećenja i zamora kod trkača.

Sat je kompatibilan s iOS-om i Androidom, a pokreće ga baterija kapaciteta 540 mAh koja omogućuje do 14 dana korištenja pri lakšoj upotrebi ili do 32 sata kontinuiranog GPS praćenja.

Watch GT Runner 2 dolazi u varijantama Dawn Orange, Dusk Blue i Midnight Black po cijeni od 400 eura. 

