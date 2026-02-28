Huawei osvježio ponudu s novim pametnim narukvicama i bežičnim slušalicama

Nove pametne narukvice stižu u dvije verzije, dok slušalice FreeBuds Pro 5 nakon kineske premijere napokon postaju dostupne i na globalnom tržištu

Huawei je, uz novi Watch GT Runner 2, predstavio i novu seriju pametnih narukvica Band 11 te najavio globalnu dostupnost bežičnih slušalica FreeBuds Pro 5, koje su se do sada mogle kupiti isključivo na kineskom tržištu.

Band 11 i Band 11 Pro

Pametne narukvice iz serije Band 11 dolaze u dvije verzije. Obje imaju 1,62-inčni AMOLED zaslon rezolucije 286 × 482 piksela, frekvenciju osvježavanja od 60 Hz te podršku za Always on Display (AOD). Model Band 11 Pro ima blago zakrivljeni zaslon i robusnije kućište te postiže vršnu svjetlinu od 2.000 nita, dok Band 11 ide do nešto manjih 1.500 nita.

Obje verzije također imaju kućište od aluminijske legure i vodootpornost 5 ATM, što znači da su u teoriji prikladne i za plivanje. Band 11 teži svega 17 grama, dok Pro verzija ima 18 grama bez narukvice. Narukvice se povezuju putem Bluetootha 6.0 te nude do 14 dana autonomije uz lagano korištenje, odnosno do 8 dana pri uobičajenoj upotrebi. Pro model također ima i ugrađeni GNSS za praćenje aktivnosti bez potrebe za mobitelom.

Band 11 Foto: Huawei

Band 11 i Band 11 Pro podržavaju praćenje više od 100 sportskih načina rada te praćenje vitalnih funkcija kao što su otkucaji srca, zasićenost krvi kisikom, varijabilnost srčanog ritma (HRV), sna i razine stresa.

Što se tiče boja i cijena, Band 11 može se kupiti u bež, zelenoj, ljubičastoj, bijeloj i crnoj boji po cijeni od 45 eura. Band 11 pro dostupan je u zelenoj, plavoj i crnoj boji po cijeni od 60 eura. Oba će se modela moći kupiti od 6. ožujka.

Band 11 Pro Foto: Huawei

Freebuds 5 Pro

FreeBuds Pro 5 kreću u međunarodnu prodaju nakon što su u Kini predstavljene još u studenom. Imaju dvostruki sustav zvučnika kojeg čine 11-milimetarske zvučničke jedinice u kombinaciji s mikro-planarnim visokotoncem. Pokreće ih Huaweijev Kirin A3 čip, uz podršku za unaprijeđeno prilagodljivo aktivno poništavanje buke (ANC), Bluetooth 6.0, AAC, SBC, LDAC i L2HC kodeke.

Slušalice inače imaju IP57 certifikat otpornosti, dok kućište ima IP54 zaštitu. Prema Huaweiju, autonomija iznosi do osam sati bez uključenog ANC-a, odnosno do 33 sata uz kućište za punjenje.

Dostupne su u zlatnoj, crnoj, bijeloj i tamnoplavoj boji po cijeni od 199 eura.