HUAWEI MatePad 12 X stigao u Hrvatsku: Tablet koji pisanje pretvara u iskustvo poput pravog papira

Huawei je lokalno predstavio, MatePad 12 X, novi tablet koji donosi novu eru produktivnosti, kreativnosti i multimedijalnog iskustva. Opremljen iznimno jasnim PaperMatte zaslonom[1] i potpuno novom HUAWEI M-Pencil Pro olovkom, MatePad 12 X omogućuje prirodno i precizno pisanje, crtanje i rad s digitalnim dokumentima.

Novi tablet ističe se vrhunskom tehnologijom zaslona, bogatim ekosustavom aplikacija, uključujući HUAWEI Notes, te naprednim funkcijama koje olakšavaju kreativni rad u pokretu, a do kraja mjeseca dolazi u posebnoj ponudi tijekom koje korisnici mogu dobiti novi MatePad 12 X tablet, pripadajuću tipkovnicu te M-Pencil Pro za 549 EUR.

PaperMatte zaslon za vrhunsku jasnoću i udobnost očiju

HUAWEI MatePad 12 X tablet koristi naprednu nanoskalnu tehnologiju urezivanja koja smanjuje odsjaj za 50%[2] u odnosu na prethodnu generaciju, pružajući jasniji i ugodniji prikaz sadržaja. PaperMatte zaslon kombinira izvanrednu jasnoću i udobnost za oči, čime Huawei potvrđuje svoj status predvodnika u razvoju zaslona bez odsjaja i postavlja novi standard za digitalno čitanje i kreativno stvaranje.

HUAWEI M-Pencil Pro olovka[3]: Preciznost i kreativnost na dohvat ruke

Profesionalno pisanje i crtanje omogućuje HUAWEI M-Pencil Pro olovka, koja dolazi s tri različita vrha za standardno pisanje, pisanje malim fontom i crtanje, te čak 16 384 razine[4] osjetljivosti na pritisak. Olovka podržava brzi pristup aplikacijama i integraciju s HUAWEI Notes, omogućujući besprijekorno iskustvo kreativnog rada. Tablet je kompatibilan i s drugim kreativnim aplikacijama, uključujući Wondershare Filmora.

Elegantan dizajn i vrhunske performanse

MatePad 12 X izrađen je u elegantnom metalnom kućištu debljine 5,9 mm i težine 555 grama. Napredna 3D arhitektura hlađenja povećava performanse za 27%[5] u odnosu na prethodnu generaciju, dok biserni sjaj i glatka površina kućišta odaju dojam luksuza i udobnosti pri svakodnevnom korištenju.

Dostupnost na tržištu

HUAWEI MatePad 12 X dostupan je putem prodajnih kanala po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 649 EUR. No, do 31.03. traje posebna ponuda tijekom koje korisnici mogu nabaviti tablet i tipkovnicu za 549 EUR te M-Pencil Pro olovku dobiti na poklon.

Huawei uskoro na hrvatsko tržište donosi i HUAWEI Watch GT Runner 2, pametni sat namijenjen trkačima i sportskim entuzijastima. Sat donosi napredne funkcije za praćenje treninga i precizan GPS, čime se dodatno proširuje Huawei ponuda uređaja za aktivan životni stil.

O Huaweiju

Huawei je sa svojim proizvodima i uslugama prisutan u više od 170 zemalja te se njima koristi trećina svjetske populacije. Četrnaest centara za istraživanje i razvoj postavljeno je u zemljama diljem svijeta, uključujući Njemačku, Švedsku, Indiju i Kinu. Huawei Consumer Business Group jedna je od tri poslovne sastavnice Huaweija, čiji su fokus pametni telefoni, računala i tableti, nosivi pametni uređaji, audio rješenja i usluge u oblaku. Globalna mreža Huaweija izgrađena je na dugogodišnjoj ekspertizi u telekom sektoru, a posvećena je pružanju inovativnih tehnoloških rješenja i kvalitetnog korisničkog iskustva potrošačima diljem svijeta.

[1] Ovaj proizvod nije medicinski uređaj i ne smije se koristiti u medicinske ili terapijske svrhe.

[2] U usporedbi s HUAWEI MatePad 12 X 2024. Podaci dolaze iz Huawei laboratorija i služe samo kao referenca. Iskrženje je uobičajen fizički fenomen uzrokovan neuređenim skupljanjem i raspršivanjem svjetlosti na mikrostrukturi površine stakla i ne ukazuje na nedostatak u dizajnu proizvoda.

[3] Olovka inače nije uključena u standardnu opremu i potrebno ju je kupiti zasebno.

[4] Trenutno je osjetljivost pisanja na 16.384 razine pritiska dostupna samo kada je HUAWEI M-Pencil Pro uparena s određenim Huawei tabletima. Stvarne performanse mogu varirati ovisno o različitim načinima pisanja i korištenim aplikacijama.

[5] Podaci dolaze iz Huawei laboratorija i predstavljaju usporedbu ovog modela s HUAWEI MatePad 12 X 2024 koji radi na HarmonyOS 4.2.