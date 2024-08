Wear OS 5.1 mogao bi biti temeljen na Androidu 15

Kada se izdala nova velika verzija WearOS-a, tada se lako moglo zaključiti na kojoj je verziji Androida temeljena. No, to možda više neće biti slučaj

Za razliku od Androida, WearOS ima drugačiji način sustava nadogradnji. Naime, nove verzije WearOS-a općenito izlaze barem nekoliko mjeseci nakon što se izda verzija Androida na kojoj se temelje.

To možda je zbunjujuće, ali je do sada bilo poprilično dosljedno. Kada se izdala nova velika verzija WearOS-a, tada se lako moglo zaključiti na kojoj je verziji Androida temeljena. Međutim, čini se da će se to promijeniti. Novo ažuriranje WearOS-a, verzija 5.1, temeljit će se na Androidu 15, iako se aktualni WearOS 5.0 temelji na Androidu 14.

Kako doznaje Android Authority, Wear OS 5.1 trenutno je u fazi testiranja interno u Googleu na Pixel Watchu 2. Iako se ta verzija softvera trenutno naziva Wear OS 5.1, uvijek postoji mogućnost da ga Google preimenuje u Wear OS 6 prije njegovog izdavanja.

Međutim, ako će se Wear OS 5.1 ipak temeljiti na različitoj verziji Androida od Wear OS-a 5, to znači da je Google u potpunosti razdvojio temeljnu verziju Androida od temeljne verzije Wear OS-a. Usprkos tome što to korisnicima neće puno značiti, to će u budućnosti otežati otkrivanje koristi li verzija Wear OS-a noviju verziju Androida od neke druge.

Službene informacije bit će poznate u narednim tjednima.