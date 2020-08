Apple se žali da aplikacija Prepear koristi logotip presličan njihovom

Malena američka kompanija Super Healthy Kids pokrenula je prije pet godina aplikaciju Prepear koja služi za razmjenu recepata. U svojem nazivu koriste se igrom engleskih riječi "prepare" (pripremiti npr. jelo) te "pear" (kruška), a za logotip su uzeli piktogram kruške s jednim listom. Ovo potonje nije dobro sjelo izvjesnoj kompaniji čiji je znak – jabuka s jednim listom. Sasvim slučajno riječ je o najbogatijoj kompaniji na svijetu koja je vlasnik i najvrjednijeg svjetskog branda, i tu maleni igrač dolazi u probleme.

Apple je, naime, pokrenuo službenu sudsku žalbu protiv Prepeara u kojoj na čak 352 stranice pojašnjavaju snagu, vrijednost i prepoznatljivost svoje marke, a koju maleni startup sa znakom kruške očito prilično snažno pogađa.

Kruške i jabuke

Njihova se argumentacija svodi na to da je minimalistički znak kruške s jednim listom nagnutim u stranu previše sličan Appleovoj prepoznatljivoj jabuci. Samim time, kažu Appleovi odvjetnici, Prepearov znak mogao bi kupce dovesti u zabludu. Oni koji bi, recimo to tako, "pomiješali kruške i jabuke", mogli bi pomisliti da je Apple nekako povezan s ovom aplikacijom za recepte, a to se nikako ne bi trebalo dogoditi.

Apple, naime, ima nekoliko vlastitih aplikacija koje se bave zdravljem, ishranom i općenito zdravstvenom dobrobiti, logično je da bi mogao djelovati i na području digitalnih recepata, a korisnici bi, vidjevši krušku, mogli pomisliti da je ovdje riječ o njihovoj aplikaciji. Iz tog razloga Apple traži da se Prepearu ne odobri registriranje zaštićenog znaka marke s logotipom kruške, koja navodno previše sliči njihovoj jabuci.

Vlasnici Prepeara na Instagramu su objavili kako je ovo velik udarac na njihov mali biznis, smatraju da Apple iskorištava svoju poziciju moći, te su pokrenuli i peticiju u kojoj traže podršku za svoju stvar – zaustavljanje bizarnog i preskupog pravnog procesa koji si ne mogu priuštiti. Istodobno žele poslati i poruku tehnološkim i drugim poslovnim gigantima da napadi (odnosno kako su rekli, bullying) prema malim kompanijama ima svoje posljedice.