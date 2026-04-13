Blizzard dobio parnicu protiv privatnog servera Turtle WoW

U rujnu prošle godine Blizzard Entertainment je odlučio pokrenuti pravnu bitku protiv popularnog privatnog servera Turtle WoW, koju je krajem prošlog tjedna i službeno dobio

Od kad postoji World of Warcraft, postoje i privatni serveri na kojima se (uglavnom) ne plaća mjesečna pretplata, ali ih developeri održavaju putem dobrovoljnih priloga igrača. Premda ih Blizzard s vremena na vrijeme gasi, bilo prijetnjama ili sudskom parnicama, takvi serveri i dalje postoje, a jedan od popularnijih koji je uspješno „radio“ proteklih sedam godina je Turtle WoW.

Ipak, izgleda da je sretnim vremenima za igrače koji su na njemu besplatno mogli igrati World of Warcraft došao kraj jer je nakon pokretanja sudske parnice u rujnu prošle godine, krajem prošlog tjedna stigla sudska presuda u korist Blizzarda.

Presudu u cijelosti možete pročitati ovdje, no ukratko, u njoj se nalaže developerima Turtle WoW-a da prestanu s radom, razvojem, nadogradnjama, podrškom i svim drugim aktivnostima vezanim uz daljnji opstanak ovog besplatnog servera.

Nadalje, zabranjuje im se da svoj dosadašnji rad proslijede trećoj strani koja bi ga eventualno nastavila, što je vjerojatno lekcija iz prošlosti s obzirom da su ovakve projekte često nastavljali novi timovi.

Navodno se tim iza Turtle WoW-a neće žaliti na presudu jer su postigli dogovor s Blizzardom na koji način će riješiti podmirenje eventualnih šteta i prekid rada. Procjenjuje se da je u posljednje vrijeme populacija na serverima Turtle WoW-a prelazila 10.000 igrača istovremeno, no svi oni se sada mogu pozdraviti sa svojim avatarima u koje se utukli nebrojene sate i dane.

Prema službenoj objavi, i projekt prebacivanja World of Warcrafta na Unreal Engine 5 na kojem su programeri koji stoje iza Turtle WoW-a radili godinama također pada u vodu.