Insta360 uzvratila DJI-u s dvije protutužbe

Iz Inste360 ističu da su protutužbe izravan odgovor na dvije patentne tužbe koje je DJI podnio 10. lipnja, istoga dana kada je predstavljena vlogerska kamera Luna Ultra

Nakon što je DJI pokrenuo dvije tužbe protiv Inste360 u SAD-u zbog navodnog kršenja patenata i sličnosti Lune Ultre s Osmo Pocketom 4P, kineski proizvođač sada je uzvratio udarac. Naime, Insta360 podnijela je dvije protutužbe protiv DJI-a, tvrdeći da upravo njihovi modeli vlogerskih kamera krše patente povezane s tehnologijama gimbala i 360-stupanjskih kamera.

Prema navodima Insta360, sporni patenti odnose se na stabilizaciju gimbala, upravljanje njegovim smjerom, glatku stabilizaciju kamere, prikaz telemetrijskih podataka preko slike te stabilizaciju panoramskog videa. Tvrtka tvrdi da se navedene tehnologije koriste u više DJI-evih proizvoda, uključujući serije Osmo Pocket, Ronin/RS, Osmo Mobile i Osmo 360.

„U Insta360 radije dopuštamo da naši proizvodi govore sami za sebe. No, ne bojimo se pravne borbe kada smo izazvani. U potpunosti smo posvećeni zaštiti svojih inovacija i poduzet ćemo odlučne korake kako bismo obranili svoje intelektualno vlasništvo od kršenja“, izjavio je osnivač Inste360, JK Liu.

Dodao je i da je nedavno predstavljena kamera Luna Ultra rezultat godina neovisnog istraživanja i razvoja, a ne svojevrsni odgovor na bilo kojeg konkurenta. Liu kaže da je razvoj te kamere započeo još 2020. godine te tvrdi da DJI-eva tužba pokazuje koliko ih je strah od vrlo konkurentnog proizvoda.

Više o tužbi DJI-a i kameri Luna Ultra pročitajte u našim tekstovima u nastavku.