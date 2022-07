Očekivano, Twitter je tužio Muska zbog odustajanja od kupnje

Višemjesečna saga oko toga hoće li Elon Musk preuzeti Twitter ili ne, okončana je bila ovoga vikenda, kada je najbogatiji čovjek svijeta i službeno povukao svoje 44 milijarde dolara iz posla kojim bi postao 100%-tni vlasnik ove društvene mreže. On je možda od preuzimanja odustao, no, kako smo i tada pisali, Twitterova uprava nije – naime, oni su odmah najavili da će podići tužbu i zahtijevati da se ranije potpisani predugovor ispoštuje.

Pravnom timu Twittera trebalo je tek 2-3 dana da sastave tužbu na 62 stranice i predaju je sudu u američkoj saveznoj državi Delaware. Tužba je ovoga utorka i javno objavljena, pa je razvidno što aktualno vodstvo Twittera želi i za što optužuje Muska.

Neozbiljnost i licemjerje

Među ostalim, spočitavaju mu da cijeli posao nije uzimao ozbiljno, da je javno blatio kompaniju, uništavao joj vrijednost dionica, ometao normalno poslovanje, a potom – napustio dogovore o preuzimanju.

Muskove su postupke u ovom procesu nazvali i licemjernima. Kada je došao na ideju da preuzme Twitter, kao jedan od razloga za to naveo je želju da se mreža očisti od spama. No, kada je odustao od kupnje, kao glavni razlog za to naveo je upravo količinu spama. Ovaj preokret Twitterovi pravnici nazivaju potpunom promjenom narativa te smatraju da je spam samo iskorišten kao izgovor, tj. izlazna strategija, a sve kako bi se Musk "izvukao" iz poslovnog poteza koji mu ne odgovara.

💩 — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2022

Zanimljivo, Twitter u svojoj tužbi izdvaja i neke Muskove tvitove kao dokaze. Kada je, sredinom svibnja, sadašnji CEO Twittera Parag Agrawal na toj mreži pisao o spamu i naporima da se on filtrira, Musk je na njegove tvrdnje odgovorio samo jednim (poop) emojijem. Sada je ta objava dokaz da je Musk omalovažavao mrežu koju namjerava kupiti.