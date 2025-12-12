Reddit tuži Australiju zbog zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina

Američka platforma Reddit podnijela je tužbu Visokom sudu Australije, tvrdeći da novi zakon o zabrani pristupa mlađima od 16 godina krši slobodu govora i predstavlja ozbiljan rizik za privatnost korisnika

Bug.hr petak, 12. prosinca 2025. u 16:29

Američka platforma Reddit odlučila je pravnim putem osporiti novi australski zakon koji brani korištenje društvenih mreža osobama mlađim od 16 godina, smatrajući da zakon neustavno ograničava slobodu političkog govora i stvara ozbiljne rizike za privatnost. Ova pravna bitka, kako prenosi Brisbane Times, mogla bi oblikovati budućnost regulacije online prostora ne samo u Australiji, već i šire.

Zakon o izmjenama i dopunama o online sigurnosti (minimalna dob za društvene medije) iz 2024. godine, koji je stupio na snagu ovog tjedna, nalaže platformama da spriječe otvaranje računa za korisnike mlađe od 16 godina. Kazne za kršenje dosežu i do 49,5 milijuna australskih dolara. Iako se tvrtka trenutno pridržava zakona, istovremeno ga osporava na sudu trostrukim pravnim pristupom, dovodeći u pitanje ne samo valjanost zakona, već i to kvalificira li se Reddit uopće kao "društvena mreža s dobnom granicom".

U svojoj tužbi, Reddit tvrdi da "politički stavovi djece utječu na izborne odluke mnogih trenutnih glasača, uključujući njihove roditelje i učitelje", te da sprječavanje djece u izražavanju svojih stavova "izravno opterećuje političku komunikaciju u Australiji". Iz tvrtke poručuju kako "ovaj zakon promašuje poantu" te da postoje učinkovitiji načini zaštite mladih od nametanja opće zabrane koja ugrožava pravo na privatnost i slobodu izražavanja svih korisnika.

Paradoksalno, tvrde da je osobu mlađu od 16 godina lakše zaštititi ako ima korisnički račun – što je zakonom zabranjeno – jer se na račune mogu primijeniti sigurnosne postavke. Reddit ističe da djeluje u ime svojih australskih korisnika, koji su zabrinuti zbog prisile na dostavljanje osobnih dokumenata ili skeniranje lica kako bi pristupili platformi koja se temelji na pseudonimnosti.

Tvrtka također smatra da zakon ne bi trebao obuhvatiti njihovu platformu jer ona funkcionira kao javni forum, a ne kao klasična društvena mreža. Pritom ističu kako su platforme poput Discorda ili gaming platforme kao što je Roblox izbjegle primjenu zakona, iako ih koriste milijuni australskih maloljetnika. Reddit se, tvrde, nepravedno izdvaja iako je "forum primarno za odrasle" koji ne koristi algoritamske feedove i mreže prijatelja koje je vlada željela regulirati.

S druge strane, australska vlada čvrsto stoji iza svoje odluke. "Vlada premijera Albanesea na strani je australskih roditelja i djece, a ne platformi", izjavio je glasnogovornik vlade. Ministrica komunikacija, Anika Wells, poručila je parlamentu: "Nećemo popustiti pred zastrašivanjem. Neće nas obeshrabriti pravni sporovi."

Očekuje se da će prvo ročište biti održano u veljači, dok bi konačna presuda mogla stići tek krajem 2026. godine. Osim Redditove tužbe, zakon je suočen i s odvojenim pravnim postupkom koji su pokrenuli zagovornici prava tinejdžera. Ishod ove pravne bitke pomno će se pratiti jer bi mogao postaviti presedan za regulaciju društvenih medija na globalnoj razini.

 



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi