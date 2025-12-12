Reddit tuži Australiju zbog zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina

Američka platforma Reddit podnijela je tužbu Visokom sudu Australije, tvrdeći da novi zakon o zabrani pristupa mlađima od 16 godina krši slobodu govora i predstavlja ozbiljan rizik za privatnost korisnika

Američka platforma Reddit odlučila je pravnim putem osporiti novi australski zakon koji brani korištenje društvenih mreža osobama mlađim od 16 godina, smatrajući da zakon neustavno ograničava slobodu političkog govora i stvara ozbiljne rizike za privatnost. Ova pravna bitka, kako prenosi Brisbane Times, mogla bi oblikovati budućnost regulacije online prostora ne samo u Australiji, već i šire.

Zakon o izmjenama i dopunama o online sigurnosti (minimalna dob za društvene medije) iz 2024. godine, koji je stupio na snagu ovog tjedna, nalaže platformama da spriječe otvaranje računa za korisnike mlađe od 16 godina. Kazne za kršenje dosežu i do 49,5 milijuna australskih dolara. Iako se tvrtka trenutno pridržava zakona, istovremeno ga osporava na sudu trostrukim pravnim pristupom, dovodeći u pitanje ne samo valjanost zakona, već i to kvalificira li se Reddit uopće kao "društvena mreža s dobnom granicom".

U svojoj tužbi, Reddit tvrdi da "politički stavovi djece utječu na izborne odluke mnogih trenutnih glasača, uključujući njihove roditelje i učitelje", te da sprječavanje djece u izražavanju svojih stavova "izravno opterećuje političku komunikaciju u Australiji". Iz tvrtke poručuju kako "ovaj zakon promašuje poantu" te da postoje učinkovitiji načini zaštite mladih od nametanja opće zabrane koja ugrožava pravo na privatnost i slobodu izražavanja svih korisnika.

Paradoksalno, tvrde da je osobu mlađu od 16 godina lakše zaštititi ako ima korisnički račun – što je zakonom zabranjeno – jer se na račune mogu primijeniti sigurnosne postavke. Reddit ističe da djeluje u ime svojih australskih korisnika, koji su zabrinuti zbog prisile na dostavljanje osobnih dokumenata ili skeniranje lica kako bi pristupili platformi koja se temelji na pseudonimnosti.

Tvrtka također smatra da zakon ne bi trebao obuhvatiti njihovu platformu jer ona funkcionira kao javni forum, a ne kao klasična društvena mreža. Pritom ističu kako su platforme poput Discorda ili gaming platforme kao što je Roblox izbjegle primjenu zakona, iako ih koriste milijuni australskih maloljetnika. Reddit se, tvrde, nepravedno izdvaja iako je "forum primarno za odrasle" koji ne koristi algoritamske feedove i mreže prijatelja koje je vlada željela regulirati.

S druge strane, australska vlada čvrsto stoji iza svoje odluke. "Vlada premijera Albanesea na strani je australskih roditelja i djece, a ne platformi", izjavio je glasnogovornik vlade. Ministrica komunikacija, Anika Wells, poručila je parlamentu: "Nećemo popustiti pred zastrašivanjem. Neće nas obeshrabriti pravni sporovi."

Očekuje se da će prvo ročište biti održano u veljači, dok bi konačna presuda mogla stići tek krajem 2026. godine. Osim Redditove tužbe, zakon je suočen i s odvojenim pravnim postupkom koji su pokrenuli zagovornici prava tinejdžera. Ishod ove pravne bitke pomno će se pratiti jer bi mogao postaviti presedan za regulaciju društvenih medija na globalnoj razini.